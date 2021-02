Nada más concluir el primer punto de la final de la Copa Davis ante Tomas Berdych, Rafa Nadal aseguró a nuestra compañera África de Miquel que el partido se le complicó al principio porque "había nervios", pero a partir del segundo set se le pudo ver más suelto y confiado.

Posteriormente, en rueda de prensa, aseguró: "Desde que empezó el segundo set creo que casi no cometí errores. Yo sí tenía dudas. Por supuesto. Cómo no voy a tener ante un gran jugador y de un gran potencial. Pero también era consciente de que se juega en mi superficie favorita y que eso me favorecía. También el hecho de jugar a cinco sets. Porque yo sé que luchar voy a luchar hasta el final. Y un partido de estos te obliga a jugar bien mucho rato", dijo Rafael Nadal, que tuvo buenas sensaciones.

"Mis sensaciones han ido un poco intermitentes en la segunda mitad del año. He estado a veces bien y luego he ido mal, en situaciones algo más complicado. He estado bien en este tramo final pero falto de cierta confianza para poder ganar título. Ha habido momentos buenos, como en el Abierto de Estados Unidos, pero en los que estaba lesionado. Pero aquí hablamos más de equipo que de mí para lograr el título de Copa Davis que es lo más importante", añadió el número uno español.

Rafael Nadal calificó "como jornada clave" la primera de la final, que aproximaría al cuadro hispano a revalidar su éxito en la Copa Davis con una victoria de David Ferrer ante Radek Stepanek en el segundo duelo.

"Ganar el segundo punto supondría un punto de inflexión. El 2-0 no sería sencillo para ellos aunque tienen un gran dobles. Para mí el día clave es hoy, en el primero. Espero que este triunfo haya dado la calma suficiente a David para lograr el segundo. No estará sentenciada pero sí encarrilada", señaló Nadal, que destacó que no tenía nada que demostrar en el duelo.

"No tenía nada que demostrar a estas alturas. Sino hacerlo bien para defender al país y luchar por la Copa Davis, que es lo más importante. He estado a un gran nivel", dijo el número dos del mundo, que reconoció la importancia del público, que apoyó desde el inicio.

"El público ha estado genial desde el principio. Es raro ver a un público metido en el partido desde el primer punto. Siempre me ha animado cuando la cosa estaba complicada y luego me ha llevado en volandas", subrayó.

Un ojo en el sorteo del Mundial No quiso entrar en comparaciones. Pero tras conocer también el sorteo del Mundial de Sudáfrica 2010 dijo que era igual de posible la clasificación de España para la segunda ronda que la conquista de la Copa Davis para el cuarteto de Albert Costa. "España tiene suficiente potencial para pasar de ronda. Es clara favorita y nosotros también lo somos para ganar aquí. Siendo cautos porque hasta que no se logre la victoria no se puede hablar de conquista. Sobre todo en deporte. Pero son comparaciones que no son realistas", dijo Nadal, que recordó hace nueve años, cuando España logró su primera Copa Davis, también en el Palau Sant Jordi y él ejerció de abanderado del equipo español. "Más que piel de gallina estaba asustado. Yo entonces lo veía muy lejos. Jugar en Barcelona siempre ha sido un placer para mí. El hecho de jugar aquí me da confianza. Hace mucho que no pierdo un partido aquí y es de agradecer que esté tan metido desde el principio", insistió Nadal.