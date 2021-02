Davydenko quiere ser como Safin

Nikolay Davydenko, el primer ruso que gana una Copa Masters, espera que, a partir de ahora, su nombre llegue a ser tan "popular" en su país como lo ha sido el de su compatriota, el retirado Marat Safin.



El jugador ruso no ocultó una enorme satisfacción por haber ganado el Masters y expresó su alegría en un inglés bastante básico y con frases entrecortadas. "Los trofeos son siempre algo importante en la carrera de un tenista. Ahora ya tengo 19 títulos, y es algo muy bueno. Y espero que en la próxima temporada pueda lograr 20".



Recordó lo importante que fue para él haber vencido al número 1, el suizo Roger Federer, en la semifinal, y al que no había logrado batir en los 12 encuentros previos."Eso fue genial, una sensación maravillosa; hasta entonces no lo había logrado", dijo.



No obstante, preguntado si aquél triunfo le gustaba más que el hecho de haberse proclamado campeón del torneo, respondió: "La final es diferente". Aseguró que le "sorprendió el resultado en 1 hora y 20 minutos" porque antes había disputado "partidos durísimos y esto era la final".

Para lograr ganarla, comentó que había mantenido "una gran concentración desde el primer punto y esto ha sido importante". Reconoció que ganar torneos en 3 sets no es lo mismo que hacerlo en un Grand Slam. "Así es más fácil, si juegas al mejor de 3 sets".



También reiteró que aún estaba "sorprendido" de haber sido capaz de jugar con ese gran tenis, sobre todo porque tan sólo practicó "tres días" antes de venir a Londres. "Antes de este torneo, en Moscú, no me entrené, no tomé una raqueta, y llegué el miércoles con lo que sólo tuve tres días de entrenamiento y luego veo que mi tenis es genial aunque entonces no sabía si iba a sentirme bien físicamente", explicó el campeón del Masters.