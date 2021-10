Nadal: " Mi objetivo no es ganar la Copa Master"

El número dos del mundo, Rafa Nadal, ha sido entrevistado en RNE en el programa deportivo Radiogaceta de los Deportes por José Luis Toral. El mallorquín ha analizado su actual situación en la Copa de Maestros tras perder en su debut ante el sueco Robin Soderling.

Nadal ha asegurado que su objetivo no es ganar la Copa de Maestros que se disputa en Londres y que cierra la temporada de la ATP. "Yo no he venido a ganar la Copa Masters. no era mi objetivo. He venido a jugar lo mejor posible".

“Volveré a estar como antes“

El mallorquín cree que con el trabajo duro volverá a estar al nivel de antes de su lesión. "Más pronto que tarde volveré a estar como antes. Quiero empezar la temporada nueva con un aire buena". "Me sigue haciendo feliz jugar al tenis. Soy un afortunado de la vida, viviendo experiencias irrepetibles. Mi carrera está siendo. Si no fuera feliz, sería un desgraciado y un desagradecido de la vida"

Nadal ocupó el número uno del ranking mundial de la ATP casi un año, pero tras sus problemas físicos lo perdió, llegando a ocupar incluso el tercer puesto. "El número 1 tiene que ser el mejor. Y yo he tenido demasiados problemas para ser el número 1. Creo que no es una opción este año. Federer lo merece más que yo y por eso lo va a ser."

Nadal apuesta por la Davis Una vez finalice la Copa de Maestros de Londres, Nadal se enfrentará a su último objetivo de la temporada, la Copa Davis. El mallorquín pretende acabar el año levantando la 'Ensaladera' con España. "Estoy subiendo. Voy a más. Me apetece terminar la temporada ganando la Davis, me apetece entrenar bien en diciembre con continuidad. Preferiría hoy por hoy ganar la Copa Davis antes que la Copa Masters, es lo que más ilusión me hace. Pero eso depende del momento". Respecto a su actual rendimiento, el de Manacor pretende seguir trabajando duro para volver al nivel de siempre. "Trabajar es lo que he hecho toda mi vida y es lo que voy a seguir haciendo y el año que viene las cosas empezarán a funcionar, no sé si en febrero o en abril". “El año que viene jugaré en España“ También aseguró que la próxima temporada estará en alguno de los torneos que se celebran en España. "El año que viene jugaré en España, aún no sé si en Madrid, en Barcelona, o en los dos sitios". Nadal hace balance de la presente temporada que está llegando a su fin y se queda con los 'primeros cinco meses de 2009'. El mallorquín también ha tenido palabras para su entrenador y tio Toni Nadal. "Cuando me entrenaba mi tío de pequeño yo era ingenuo y pensaba incluso que podía hacer llover o parar la lluvia" "Toni Nadal es un entrenador duro, tiene su opinión, a veces acierta y a veces como todos se equivoca"