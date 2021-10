La sospechosa retirada de Caroline Wozniacki

La tenista danesa Caroline Wozniacki, número cuatro del tenis mundial, se ha defendido de las acusaciones de amaño por haber abandonado la pasada semana en la primera ronda de Luxemburgo ante Anne Kremer cuando ganaba por 7-5 y 5-0, asegurando que sufría una lesión.

'No hice nada malo. Estaba lesionada. No tenía opciones de acabar el partido, así que decidí retirarme. No tengo nada que ver con las apuestas. Estoy en su contra', aseguró antes de iniciar su participación en el Masters de Doha, donde debuta este año.

La nórdica, de 19 años, ha recordado cómo se desarrollaron los acontecimientos tras su baja. 'Me fui al hospital al día siguiente y me hicieron un escáner. El médico me dijo que tenía una elongación en el muslo. Hablé con los miembros de la WTA. No había nada sospechoso en el partido. No hubo amaño', ha concluido.

Las especulaciones se alimentan con las conversaciones entre Wozniacki y su padre, que pidió su retirada por una lesión en el muslo que hacía peligrar su participación en el Masters de Doha. La WTA no se ha expresado al respecto, pero no faltan las voces que apuntan a una trama de apuestas a favor de Kremer.

'Aunque yo hubiera vencido, no hubiera podido jugar en segunda ronda', aseguró la tenista danesa, que este miércoles debutará en el Masters de Doha frente a la número uno mundial, la rusa Dinara Safina, en el grupo blanco.