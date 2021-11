Clasificación Open

Un montón de discos volantes ha sobrevolado el cielo de Madrid este fin de semana. No es ningún fenómeno paranormal, se trata del IX Campeonato de España de Ultimate Frisbee , que ha tenido lugar en Alcobendas.En este deporte, que pugna por entrar en el calendario olímpico,. Surgió en Estados Unidos donde tiene una gran implantación en los campus universitarios. No existen árbitros y los jugadores discuten las faltas en el terreno de juego, si en un minuto no se ponen de acuerdo el disco vuelve a la posición anterior.En hierba los equipos son de 7 contra 7 mientras que en playa se reducen a 5 contra 5. En este campeonato de España, se han disputado las categorías. En open la mayoría de los jugadores son hombres pero también participan mujeres y en ocasiones hay dos féminas sobre el campo. En la categoría mixta la distribución de sexos tiene que ser equitativa 4-3 o 3-4.Los triunfadores en la categoría open han sido losque han revalidado su título venciendo a los cántabros de Corocotta en una intensa final. Los tinerfeños fueron por delante desde el principio y los Corocotta no pudieron remontar, cayendo por 10 a 7 puntos. El tercer clasificado fue Mubidisk de Lanzarote.En categoría femenina,han impuesto su poderío físico en la final frente a las Pirañas de Barcelona que en ningún momento tiraron la toalla y cumpliendo una promesa jugaron el último punto sin camiseta. Las cántabras ganaron por 8 a 3. Las Dulcineas madrileñas lograron el tercer puesto.El trofeo al equipo que mejor encarna el espíritu del juego, obtenido por las votaciones del resto de conjuntos, ha sido paraen categoría open y paraen categoría femenina.En el Campeonato de Europa de Clubs que se celebra ende septiembre participará Corocotta en categoría mixta.1.Guayota (Tenerife)2.Corocotta (Cantabria)3.Mubidisk (Lanzarote)4.Patatas Bravas (Barcelona)5.Quijotes (Madrid)6.Disctèrics (Girona)7.Fendisc (Cantabria)8.Peixets (Barcelona)9.Cachapililla (Valladolid)10.Cidbee (Burgos)11.Tookadisc (Girona)12.Frisbillanas (Sevilla)13.Zierzo (Zaragoza)1.Corocotta (Cantabria)2.Pirañas (Barcelona)3.Dulcineas (Madrid)4.Platilleras (Canarias)5.Crema Catalana (Barcelona)6.Tramuntana (Girona)7.Frisbillanas (Sevilla)8.Castilla (Castilla y León)