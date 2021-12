Eliseo Martín, noveno en los 3.000 obstáculos

El atleta español Eliseo Martín ha concluido en la novena posición la final de los 3.000 obstáculos del Campeonato del Mundo de Berlín, tras una carrera totalmente dominada por los keniatas, que coparon el oro, con Ezekiel Kemboi (8.00.45), y la plata, con Richard Mateelong (8.00.89).



El veterano oscense, que partía con la peor marca del año de entre todos los competidores en la final, no pudo plantar batalla a los favoritos, pero exhibió una gran competitividad sobre el tartán y logró su mejor marca de la temporada (8:16.51), estando a punto de obtener una plaza entre los ocho mejores.



Martín no se inquietó por la velocidad que marcaron los africanos desde el inicio, consciente de que a su ritmo podría hacer una mejor carrera. El español marchaba penúltimo al paso por el primer kilómetro pero fue recuperando puestos conforme avanzaba la carrera.



Sin embargo, las buenas sensaciones de Martín, que rebajó en seis segundos su marca del año, no le valieron para rememorar viejos éxitos como el bronce mundialista que obtuvo en París hace seis años, ya que los africanos, especialmente los keniatas, estaban a otro nivel, pese a la decepción del vigente campeón olímpico y mundial Brimin Kipruto, que sólo pudo ser séptimo.



Y es que tanto Ezekiel Kemboi, que se adjudicó el oro con 8.00.45, como Richard Mateelong, que consiguió la plata con 8.00.89, conquistaron la duodécima medalla de Kenia -sobre quince posibles- en los campeonatos internacionales desde 2004.



No obstante, el abrumador dominio keniata se vio alterado por la gran actuación del francés Bouabdellah Tahri, que conquistó el bronce tras una sensacional carrera en la que batió el record de Europa, dejándolo en 8:01.18.



Eliseo, satisfecho



El español Eliseo Martín se mostró "satisfecho" al término de la prueba, sabedor de la alta exigencia de la final por el gran nivel de los competidores. "Creo que he corrido de forma inteligente, dando lo máximo de mí", aseguró en Televisión Española, reconociendo también que no se puso nervioso por el alto ritmo impuesto al principio de la prueba.



Y es que la experiencia internacional de Martín le ayudó a la hora de plantear la carrera. "He salido detrás, viendo el ritmo de carrera y esperando a ver qué pasaba, sabía que todos teníamos una semifinal en las piernas y eso se nota al final", explicó el fondista de Monzón.



No obstante, pese a no haber obtenido una plaza entre los ocho primeros, Martín calificó su final de temporada como "espléndido" tras la buena imagen ofrecida en Berlín. "He estado dos meses sin saltar por las molestias de pubis y creo que ha sido un final de temporada espléndido teniendo en cuenta todo lo que he tenido que pasar", concluyó.