Debón: "Ha sido muy duro llegar hasta aquí"

Alex Debón ha conseguido su primer "cajón" de la temporada y por ello se mostró muy satisfecho a la hora de reconocer que había sido "muy largo y muy duro llegar hasta aquí"."Veníamos desde hace ya muchasy hemos estado cerca en algunas, pero en la primera parte de la temporada hemos cometido más fallos de lo habitual y nos ha costado mucho lograrlo", lamentó el piloto de Vall d'Uxó."No obstante yo siempre digo que con trabajo, al final llegan los resultados y hoy he tenido la oportunidad de demostrarlo, pues creo que he hecho una salida casi perfecta y una carrera muy completa ya mis patrocinadores y a mi equipo", acertó a manifestar Debón."Todos me han apoyado y ayudado mucho en este difícil comienzo de temporada, sobre todo teniendo en cuenta lo duro que había sido el invierno", agregó."Quiero tener una mención especial, y ofrecerle como regalo de cumpleaños este primer podio de la temporada y de la historia para su equipo en el cuarto de litro", manifestó Alex Debón."En cuanto a la carrera, la salida ha sido muy buena y la moto ha ido perfecta desde el principio y eso me ha permitido tirar muy fuerte para intentar abrir hueco con mis rivales, pero cuando Simoncelli me ha alcanzado y superado no estaba en condicionesen la general y lo importante era terminar la carrera y no asumir riesgos excesivos", explicó Álex Debón."He visto que podía seguir su ritmo ypero para mí era fundamental conseguir este resultado y sumar los veinte puntos", indicó."El segundo puesto lo tenía perfectamente controlado ymiraba la general, en la que ahora ya soy sexto a un solo punto de Pasini, que es quinto", se congratuló Debón."Este resultado nos dará mucha confianza tanto a mí como al equipo y ahora empieza la segunda parte de la temporada en nuestro mejor momento", añadió."Volvemos a ser competitivos para el futuro creo que tenemos muy buenas expectativas porque ahora llegan dos circuitos, Donington y Brno, en los que el año pasado lo hice muy bien", incidió Debón.