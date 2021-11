El británico Mark Cavendish ha pedido con ironía "prima doble" por su cuarta victoria en el Tour de Francia , por considerar que el director del equipo, Brian Holm, no confiaba en su triunfo. Por la mañana, el técnico había augurado que el británico no ganaría la etapa porque el sprint tenía cierta pendiente ascendente.Preguntado por esto, el llegador aseguró: "Gracias Brian, pediré prima doble". "Fue un sprint un poco diferente, porque era en ascenso. Me han lanzado más tarde, pero lo han hecho muy bien. Otro gran trabajo del equipo", dijo el ciclista de la Isla de Man.Sobre su cuarta victoria en el Tour, las mismas que el año pasado, Cavendish señaló que se deben en buena medida al."Tenemos a los hombres necesarios para lanzar los sprint y ellos tienen la motivación para hacerlo. Es la máxima del todos para uno y uno para todos", dijo.Negó que se deba a la debilidad de los adversarios. "Pensar eso es un enorme insulto. Aquí, pero siempre es difícil ganar en el Tour de Francia", indicó.Cavendish se refirió también a la presunta animadversión que siente por los franceses, aireada este miércoles por un diario local. "No es cierto. A veces me cabreo y tengo mucho carácter, pero no tiene nada que ver con los franceses. Soy así,. Me encanta este país y me esfuerzo por hablar francés", afirmó.Con el triunfo de hoy, Cavendish igualó el récord de etapas de un ciclista británico en el Tour, que hasta ahora poseía Barry Hoban. "Ha hecho unas declaraciones en las que dice que no me tiene mucho cariño, pero bueno, estoy contento de haber igualado su récord", afirmó.