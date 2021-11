Bruyneel: "El líder de Astana soy yo"

"En Astana el líder soy yo. Yo decidiré la estrategia y nadie más", así de rotundo ha sido el director del equipo ciclista, Johan Bruyneel, tratando de zanjar el debate sobre Armstrong y Contador -o Contador y Armstrong-, que centra la actualidad del Tour al margen de lo deportivo.



Bruyneel afirmó que los dos principales favoritos para ganar el Tour de Francia son sus pupilos Alberto Contador y Lance Armstrong y que las decisiones tácticas de la formación se tomarán "por el bien del equipo".



En declaraciones al diario L'Équipe, Bruyneel señaló que la situación en el seno del equipo "no siempre ha sido fácil de controlar" por las diferencias entre Contador y Armstrong, pero señaló que las cosas "están claras entre los corredores desde la primera reunión en Mónaco".



"Les anuncié que había ocho favoritos para el Tour: Carlos Sastre, Cadel Evans, Andy Schlek, Denis Menchov y cuatro de Astana: Alberto (Contador), Lance (Armstrong), Adreas (Klöden) y Levi (Leipheimer)", dijo.



"Añadí que todas las decisiones iban a ser tomadas por el bien del equipo y que de todas formas ganaría el más fuerte", agregó.



Bruyneel indicó que designó a Contador como el jefe de filas oficial "porque acababa de ganar las tres grandes vueltas", pero eso no significaba descartar a Armstrong.



"Lance volvía después de tres años de ausencia y ha probado desde el inicio del Tour que no es un corredor normal. Es muy imprevisible, ya está de vuelta a un nivel increíble. Él y Alberto son los dos grandes favoritos de este Tour de Francia", comentó.



En cuanto a la forma en la que controlará la cohabitación en el seno del equipo, Bruyneel señaló que "el ciclismo es una partida de ajedrez en la que se avanzan los peones uno a uno". "Por esta razón en Astana el líder soy yo. Yo decidiré la estrategia y nadie más", señaló.