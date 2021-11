El Rey Juan Carlos se mostró feliz por el éxito de un equipo español en la final de la Liga de Campeones y subrayó la superioridad del Barcelona, que se impuso en la final al Manchester United inglés por 2-1."Ha sido un gran partido.. A ver el año que viene, que tenemos la copa en España", dijo el monarca en referencia a la final de la Liga de Campeones del 2010, que tendrá lugar en el estadio Santiago Bernabeu de Madrid.El Rey, que felicitó al presidente del Barcelona Joan Laporta, subrayó el éxito azulgrana y el espectáculo vivido sobre el césped del estadio Olímpico de Roma. "Me ha gustado el mucho el partido", declaró a Canal Plus y Antena 3 Televisión.Por su parte,, desde su viaje oficial a Colombia, aseguraron estar "" por la victoria del FC Barcelona (2-0) en la final de la Liga de Campeones que ha disputado esta noche contra el Manchester United.El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, señaló, tras presenciar desde el palco del Olìmpico de Roma la final de la Liga de Campeones en la que el Barcelona ganó por 2-0 al Manchester United, que el conjunto catalán "es un equipo de ensueño"."Ha sido un gran partido en el que se ha visto la, que ha dominado el encuentro. El Barcelona ha evidenciado que es el mejor equipo de Europa", dijo Rodríguez Zapatero."El equipo ha ganado esta temporada tres títulos, y eso es muy difícil. Hemos comentado en el palco que el Barça es un equipazo en el que todos se contagian de la calidad y juegan de maravilla", agregó.Rodríguez Zapatero destacó su "" por el éxito del equipo del que es declarado seguidor, y señaló que el presidente de la UEFA, el francés Michel Platini, le ha recordado durante el partido que "el fútbol español está muy fuerte"."Hemos ganado la Eurocopa (con la selección nacional), hoy la 'Champions', y ahora vamos a ganar el Mundial", dijo.El Presidente del Gobiernopor "su serenidad y humildad", que los convierten "en el futbolista que mejor refleja cómo conseguir los triunfos"."Le he dicho que lo que más me gusta es cómo es como persona. Le he dicho 'eres un grandísimo futbolista y una extraordinaria persona", dijo a Canal Plus.del Barcelona, Iniesta, Xavi Hernández, Carles Puyol, Sergio Busquets, y al argentino Lionel Messi, del que dijo que "hasta remata bien de cabeza".Al recordar al técnico barcelonista, Josep Guardiola, el Presidente del Gobierno dijo: "Ha ganado tres títulos en su primera campaña como técnico del barcelona. "Espectacular", subrayó.Rodríguez Zapatero, que felicitó al presidente del Barcelona, Joan Laporta, resumió éxito de su equipo con una frase: "Todo un equipazo".El primer ministro británico,al móvil del presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, tras la victoria del Barcelona (2-0) en la final de la Liga de Campeones que ha disputado contra el Manchester United.El presidente del Gobierno italiano, Silvio Berlusconi, ha expresadoen la Liga de Campeones y afirmó que se ha tratado de un partido "bellísimo" y que el equipo español "ha merecido vencer".Berlusconi felicitó calurosamente a Pep Guardiola, entrenador del Barcelona,en el palco de honor del estadio Olímpico de Roma.La misma opinión que Berlusconi expresó el técnico italiano Marcello Lippi, que dijo que el Barcelona "mereció" ganar y que el Manchester "no logró jugar su partido".La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, envió esta nocheal Fútbol Club Barcelona, que se ha proclamado por tercera vez en su historia campeón de la Liga de Campeones, tras vencer en la final de Roma al Manchester United, por 2-0."El fútbol ha sido este año justo con el mejor equipo de Europa, que en una temporada memorable ha conseguido imponerse no solo en la Liga y en la Copa del Rey españolas, sino en la máxima competición continental", aseguró Aguirre, a través de un comunicado.La presidenta de la Comunidad de Madrid destacó "la", y su "capacidad para demostrar en los momentos más importantes su mejor nivel de juego, lo que le ha hecho convertirse en el primer equipo español que consigue el triplete (Copa del Rey, la Liga y la Liga de Campeones)".