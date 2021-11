Así hemos contado el Barcelona 2-0 Manchester

Se marcha Iniesta y entra Pedro. El de Albacete es ovacionado por el estadio. Pedro podrá contar que jugó en esta final.Bonito detalle de Guardiola con este chico."¡Copa, Liga y Champions!". En las gradas los aficionados azulgranas corean ya cánticos de victoriaPiqué se está tomando la revancha con su ex equipo. Vaya clase que está dando en la defensa.Esto se acaba y parece que tendrá un final feliz para el Barcelona. El Manchester li intenta en un córner pero la pelota sale muy desviadatras el cabezazo de Bebrbatov.Messi se recrea con el balón en el centro del campo. Scholes lo marca pero no puede hacerle falta porque ya lo han amonestado por su entrada a Busquets.Scholes entra durísimo a Busquets, que queda tumbado en el campo. Iniesta sigue la jugada y dispara a puerta, en donde atrapa Van der Vart.Puyol ha descentrado a Ronaldo. Lo ha conseguido. El brasileño está perdiendo los papeles. Lucha por un balón que ya se había marchado y acaba impactando con Puyol. Bussacca lo amonesta.Ronaldo vuelve a reñir con Puyol. Y sigue sin tener razón. Vuelve a hacer falta al capitán azulgrana. Puyol se suma al remate en la falta botada por Xavi y a punto está de sorprender a Van der Sar.El Manchester apela al carácter y al orgullo. Ronaldo lo intenta, disparando a quemarropa delante de Valdés, que despeja el balón. No es la noche del Manchester, es la del Barça, ¡es la de Messi!. Increíble pero cierto. Lionel Messi marcando de cabeza. Pase magistral de Xavi que Messi remata en el área con la cabeza, levantándola por encima de van der Sar.Min 67. Keita se prepara para salir.¿ Le dará el cambio a Busquets?Ronaldo se pica con Puyol. El delantero ha luchado con el capitán en un balón por alto y le ha hecho falta a Puyol. El portugués protesta, pero no tiene razón. Que se decentre es lo mejor que le puede pasar al Barça.Henry dispara desde la frontal raso, pero Van der Sar atrapa sin problemas.Berbatov se prepara para salir. El búlgaro puede complicarle la vida al barcelona.Menos mal de Piqué Rooney penetra por la banda derecha y busca un centro de la muerte que despeja providencialmente Gerard Piqué.El Manchester lo intenta sin fortuna. Ronaldo se deja caer en la banda derecha y Rooney se interna por la derechaVan con descaro al ataque. No loes queda otra opción.La defensa del Barcelona le ha cogido la medida a Ronaldo. El delantero portugués ha caído dos veces en fuera de juego en el último minuto.¡Menos mal! El Manchester cuelga el balón desde la banda derecha y el esférico se pasea por delante de Valdés. Ronaldo y Park a punto están de llegar.Ataque sin tregua de los de Guardiola. Xavi lanza una peligrosa falta provocada por Iniesta en la frontal del área y envía el balón al palo izquierdo de van der Sar. ¡Ya estamos perdonando demasiado!Nueva llegada del Barcelona. En esta ocasión es Messi, que cae en el área y protesta por un empujón. El Barcelona y el Manchester se han cambiado los papeles. La salida explosiva de los "diablos rojos" de la primera parte, ha cambiado por una del Barcelona en la segunda.El Barça sigue a la carga. Sylvinho cuelga y Eto'o a punto está de llegaren el centro del área.¡Noticia! Henry aparece en la segunda parte. El francés ha recortado a Ferdinand, que todavía está buscando su cintura, y ha lanzado a bocajarro, pero Van der sar ha rechazado.El Barcelona se acerca al área del Manchester United. Henry la intenta picar para pasarla al área pequeña, pero la defensa rechaza.EMPIEZA LA SEGUNDA PARTEOjo. Ferguson quita a Anderson y saca a Tévez. El argentino es muy peligroso, aunque ande a la greña con su entrenador, Alex Ferguson.Estadísticas: El Barcelona ha demostrado ser muy eficaz. En la primera parte el Manchester United ha tirado ocho veces a puerta (cinco tiros de Ronaldo). Los de Guardiola sólo han disparado tres. [Siga aquí todas las estadísticas] Hay que recordar que Bussacca le ha sacado tarjeta a Gerard Piqué. El central no podrá forzar en su marcaje de Cristiano Ronaldo.Menuda bronca que debe estar metiendo Ferguson a los suyos. Seguro que salen a morder. ¿Hará algun cambio en la segunda parte? Si hay que apostar, apuesto por la salida de Tévez. Qué tal escuchar Radio Nacional ? El equipo de Tablero Deportivo está retransmitiendo en directo la final.El Barcelona se va al banquillo dominando el partido gracias a Xavi e Iniesta. El equipo tiene el partido en su mano. Esperemos que el Manchester no despierte en la segunda parte.El Barcelona se está gustando ¿Está cansado el Manchester?. Iniesta intenta una genialidad con Henry, pasándole el balón mediante un globo. ¡Era demasiado! Bussacca pita el final de la primera parte.Aparición explosiva de Messi. En carrera no hay quien lo pare. El argentino pone la directa y se va hasta la línea de fondo. Centra el balón y Van der Sar lo atrapa con dificultades.Iniesta juega con Messi mediante una pared que devuelve de tacón. Ewl argentino no llega y el balón se pierde por línea de fondo.El Barcelona llega pero sin suficiente peligro. Messi hace pared on Eto'o ya caban perdiendo el balón.Habrá que esperar a alguna genialidad azulgrana.El Manchester no encuentra huecos en la defensa azulgrana. Rooney busca el desmarque pero el árbitro señala fuera de juego.Ronaldo, no cada día es fiesta. El portugués intenta driblar a Puyol, pero el capitán le roba el balón habilidosamente. El Barcelona mantiene el dominio del balón. Buena noticia.Está llevando el partido al terreno que le interesa.Nuevo córner. Piqué no llega por poco a peinar el balón. ¡Lástima!Touré se anima y se incorpora al ataque conduciendo el balón. La desdobla para Puyol que fuerza un córner.El partido se ha calmado por momentos. El Manchester parece haber perdido fuelle y el Barcelopna la está tocando con más tranquilidad. Sin confianzas. Que esto es calma chicha.Esto pinta bien para el Récord Team. A tocar, a tocar, que corran ellos detrás del balón. El banquillo del United parece un funeral.Xavi lanza una falta y a punto está de marcar. El centrocampista azulgrana la colocó muy bien con su pierna derecha pero el balón salió rozando la escuadra izquierda del portero.Este ya parece el partido del Barcelona. Los de Guardiola han estado más de un minuto tocando el balón.Ronaldo está en todas. El Portugués remata de cabeza tras un córner pero lo hace muy desviado.Valdés sale a quitarle un balón al rápido Park. El guardameta consigue su cometido pero siente molestias. Pinto sale a calentar.¡Qué poco! El Barcelona aparece poco, pero con mucho peligro. Messi ha cogido un balón en el centro del campo y ha disparado desde fuera del área. El balón sale por encima de Van der Sar.Giggs prueba suerte en una falta frontal lanzando con su zurda. El balón sale fuera, ligeramente por encima del larguero.Ronaldo sigue estando muy solo. El portugués corre una diagonal y provoca la tarjeta amarilla de Gerard Piqué. Mala noticia para la zaga azulgranaLa afición "culé" corea: "Olelé Olelá ser del Barça és el millor que hi ha"Hasta el momento el Barcelona ha tenido un 100% de eficacia.Menudo cabreo debe llevar Ferguson.¿A quién se le ocurrió proponer que echaran al camerunés del Barcelona? Eto'o ya advirtió en el Camp Nou el sábado pasado de que si había que correr 80 kilómetros para ganar la final, él lo haría. De momento ya ha metido un golito.¡Visca Samuel!Primera llegada del Barcelona y primer gol. Eto'o recoge una asistencia de Iniesta. Recorta magistralmente a su defensor y mete un punterazo que supera a Van der SarEl portugués sigue en sus trece. Ahora dispara dentro del área tras controlar un balón perdido y a punto está de sorprender. Tanto va el cántaro a la fuente que...Cristiano vuelve avisar. El delantero encuentra huecos y busca el disparo desde lejos que sale ligeramente desviado a la izquierda de Valdés.Guardiola sale del banquillo por primera vez APRA corregir a los suyos. Los diablos rojos han salido al ataque¿. Habrá que tener paciencia aunque, de momento, nos están ahogandoEl Manchester ha salido con más fuerza que el Barcelona. Los de Ferguson están achuchando al Barça. Se nota que saben cómo jugar una final.Primera falta con peligro del Manchester United botada por Ronaldo. ¡Vaya misil! El portugués a fusilado a Valdés y a punto ha estado el United de aprovechar el rechace.Esto comienza. ¡ÁNIMO VALOR Y AL TORO!¿La han visto? Ahí comparece la copa más preciada, el trofeo del Campeón de los Campeones. La Ceremonia de la UEFA nos presenta la ¿Orejona¿. ¡No la dejéis escapar chavales!.Virgen de la Moreneta, ayúdanos para que las bajas de Alves y Abidal en la defensa no nos pasen factura. Sylvinho y Touré Yayá tienen delante una buena papeleta.Sin duda, el partido de hoy será un enfrentamiento entre Ronaldo y Messi. El portugués ha marcado un total de 23 goles esta temporada, cifra lejana a los 42 que consiguió el año pasado. Sin embargo, el delantero ha sido decisivo para que su equipo llegue a esta final ya que marcó el gol que les permitió ganar al Oporto en cuartos y también marcó en las semifinales ante el Arsenal.Por su parte, Messi es el máximo goleador del equipo, con 37 goles esta temporada, y también lidera la clasificación de goleadores en la 'Champions', con ocho.Cuestiones crematísticas. El Club que gane la final de hoy se embolsará más de 110 millones de euros, según un estudio de MasterCard que calcula el beneficio por las ganancias derivadas de la imagen de los jugadores, el premio en metálico, los derechos de la explotación de patrocinios, publicidad en medios audiovisuales y ventas de localidades. Otro motivo para ganar la Champions.Parece que entre los "culés" se ha generalizado el optimismo. La mayoría de los entrevistados confían en el "Chorreo azulgrana". La mítica frase de Vicente Boluda se ha convertido en el grito de moda azulgrana. Habría que ser más comedidos. "No diguis blat fins que no sigui al sac y ben lligat" (No hay que vender la piel del oso antes de cazarlo).Más datos para relajar la tensa espera. ¿Sabían que el Barcelona juega hoy de local? El Manchester lo hará vestido de blanco, con su tercera equipación. Mejor. Quizás esto estimule aún más si cabe a los jugadores de Guardiola.Hoy es el día de las porras. En la redacción de rtve.es también hemos hecho la nuestra. ¿Saben cuál ha sido el resultado más votado? Pues un 3-1 a favor del Barça. La verdad es que yo lo firmaba ahora mismo.¡Hay nervios, para qué negarlo!. El Director Deportivo del Barcelona, Txiki Begiristain, reconoce que en el equipo todos están bastante nerviosos¿ y cómo no van a estarlos.Algún dato para calentar el encuentro. Pase lo que pase el Barcelona ya se ha adjudicado un pequeño triunfo porque Messi se coronará 'Pichichi' de la Champions. De momento, el argentino ha marcado 8 goles en la competición. Esperemos que hoy aumente su cuenta. ¡Vamos Messi!Entre las personalidades que están en el Estadio Olímpico de Roma se encuentra Michael Laudrup. El histórico ex centrocampista azulgrana acaba de reconocer que el Manchester United es el favorito para la final. Esperemos que no se cumplan sus agoreros pronósticos.Bienvenidos a la retransmisión de la final de la Liga de Campeones entre el Barcelona y el Manchester United que dentro de 45 minutos dará comienzo en el Estadio Olímpico de Roma.Los aficionados, tanto los que están en el campo, como los que van a seguir el encuentro desde la distancia esperan con impaciencia que el suizo Massimo Busacca señale el comienzo del partido.Salvo cambios de última hora, estos seránde ambos conjuntos:Víctor Valdés; Puyol, Touré Yayá, Piqué, Sylvinho; Busquets, Xavi, Iniesta; Messi, Eto'o y Henry.Van der Sar; O'Shea, Ferdinand, Vidic, Evra; Carrick, Giggs, Anderson, Park, Rooney; y Cristiano Ronaldo