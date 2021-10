Bruyneel ve "posible" que Armstrong esté en el Giro

El manager deportivo del Astana, Johann Bruyneel, señaló que el estadounidense Lance Armstrong está "decepcionado" y "bastante desmoralizado" tras su caída ayer en la Vuelta a Castilla y León donde se fracturó la clavícula derecha, pero advirtió que "es posible" que esté en el Giro de Italia.



"Está decepcionado naturalmente. Creo que es una reacción lógica cuando llevas trabajando tanto tiempo, todo va bien, cada día mejor, y todo cambia por una caída. Estaba bastante desmoralizado y después de reflexionar y llegar a casa, lo verá mejor", comentó Bruyneel en 'lequipe.fr'.



Además, el belga indicó que el percance pudo ser peor. "Vistas las circunstancias y que se golpeó la cabeza y el caso se rompió, una fractura de clavícula es un buen resultado, y más cuando es una de las fracturas que menos tiempo tardas en curar", apuntó, recalcando que el texano decidirá si se opera y que después de verá el periodo de recuperación.



Por ello, el ex ciclista opina que "de momento, no sería muy inteligente comenzar a cambiar el calendario". "Personalmente, creo que es posible estar en la salida del Giro, aunque dentro de otra óptica porque perderá un poco de condición física", afirmó.



Bruyneel destacó igualmente que no ve problemas para el Tour de Francia. "Una clavícula rota en marzo no compromete a nadie para el Tour de Francia, sino en la manera que va a abordar su temporada de aquí al Tour", recordó.



Finalmente, el manager deportivo del equipo de Alberto Contador calificó de "rumores" cualquier información sobre una presunta retirada del corredor tejano. "No se le ha pasado por la cabeza, una clavícula rota no es el fin del mundo", sentenció.



Por su parte, Lance Armstrong, en su sitio web, confesó que ahora necesita "un par de días de relax". "Espero poder decir algo más sobre el Giro en una semana", aseguró.



Finalmente, el director de la carrera, Angelo Zomegnan, espera que el siete veces ganador del Tour logre "un milagro". "Esperamos el éxito de la intervención y veremos cuales son sus condiciones, pero obviamente estamos preocupados".