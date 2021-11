Así ha sido el partido Nalbandian - Ferrer

Perdida la primera batalla, pero no la guerra. En unos pocos minutos, saltará a la pista Feliciano López para luchar por el punto que iguale a la eliminatoria. Y TAMBIÉN LO CONTAREMOS EN VIVO Y EN DIRECTO. Permanezcan atentos a la pantalla de su ordenador y a la portada de RTVE.es y RTVE.es/deportes.



TERCER SET



3-6. Con segundo saque, Ferrer manda la bola al cielo. Se acabó el partido. El primer punto va para Argentina. David Ferrer está decepcionado, pero da la cara y lamenta haber perdido ante las cámaras de TVE.



3-5. Tres bolas de partido en un abrir y cerrar de ojos para Nalbandian (40-0).



3-5. Ferrer gana el servicio. Turno de Nalbandian para cerrar el encuentro al saque. Los argentinos cantan y agitan sus camisetas.



2-5. Toma aire Ferrer, que no quiere perder el partido con su servicio (40-30).



2-5. Se queda en la red el envío de Ferrer (0-15). Nalbandian se relame.



2-5. Ni el silencio del árbitro nos ayuda. El ojo de halcón da la razón a Nalbandian y éste rubrica el juego. Va a restar para llevarse el partido.



2-4. Es Nalbandian el que está en casa y aquí manda él. Iguales.



2-4. Dos fallos del argentino dan aire a Ferrer, que consigue con otro nuevo empujón su bola de 'break' (30-40).



2-4. Sirve el otro David (Nalbandian) para el 5-2. Qué pelotazo, qué golpe de derecha, seco, un misil tierra-tierra (30-0). Apunten, 14 golpes ganadores de derecha.



2-4. Y cuando atacaba David, la empala mal. Aquí llega el 'break' para Argentina. El público vuelve a cantar en el Islas Malvinas. No estamos invitados a la fiesta.



2-3. Está sintiendo Ferrer lo que sintió Roddick ante Nadal en Las Ventas. Es imposible oponer resistencia cuando el rival lo borda. Qué revés de Nalbandian, qué golpe en carrera (30-40).



2-3. Con una volea, Nalbandian cierra el juego. Emilio Sánchez Vicario trata de animar a su pupilo en el banquillo.



2-2. Pero el rumbo que lleva el partido es el que quieren los locales (30-15). Nalbandian no flaquea y Ferrer no logra remontar del fondo de la pista para presionar a su rival.



2-2. ¡Vamos, David! El público argentino impulsa a su jugador, mientras el español se lleva el juego.



1-2. No hubo lugar para la sorpresa. Nalbandian gana su servicio. España espera el golpe de timón. ¿Será en el próximo juego?



1-1. Ferrer encuentra un gran resto. Pero el público español está más bien cariacontecido. De nuevo, iguales.



1-1. Qué revés de Nalbandian, que se prepara para la derecha. Iguala el juego.



1-1. Dos bolas de 'break' para Ferrer, que espera a Nalbandian con su segundo saque. Se le escapa a Ferrer la primera oportunidad de rotura (30-40).



1-1. David Ferrer busca soltarse al resto. Por fin grita un ¡Vamos! para insuflarse ánimos. Vea las mejores fotos de este partido. (15-15)



1-1. Ferrer se encuentra muy tocado, incapaz de llevar el ritmo del partido. Saca sus juegos con irregularidad.



1-0. Y las cosas no empiezan mejor, con el cordobés al servicio. Dos saques directos y juego en blanco. Conozca a los cuatro hombres sien piedad que componen el equipo argentino de la Davis.



17:33. Se ha repetido la secuencia del primer parcial. El primer punto se está poniendo muy cuesta arriba, lo que no era del todo imprevisible. Todo le sale a Nalbandián. Ferrer tiene mala cara, está pasándolo mal. Tendrá que hacer acopio de todas sus fuerzas, tanto físicas como anímicas.

SEGUNDO SET

2-6 Manolo Santana mira con resignación cómo se nos quiere escapar el primer punto de la final en el resto de Nalbandian. Fuera el golpe de Ferrer. Cae el segundo set para Argentina.



2-5. Sirve Ferrer para llegar al 3-5 y dar un poco de guerra a un Nalbandian intratable. Los servicios no están ayudando con un Nalbandian que pone la bala donde pone el ojo (15-15).



2-5. Ferrer estrella la raqueta contra el suelo, presa de la frustración. Nalbandian se lleva el juego tras una inmisericorde subida a la red.



2-4. Loco intercambio de roturas. Nalbandian quebró el saque del alicantino, y en el séptimo juego, se mantiene la ventaja del cordobés, bajo la educada euforia del público, que ya canta (30-30).



2-3. Por cierto, Ferrer consiguió romper el saque de Nalbandian. Sirve para igualar el set. ¡Ánimo, la Davis es nuestra!



Lo prometido es deuda. Solucionados unos requisitos administrativos que lo impedían hasta el momento, ya puede seguirse la emisión en vídeo y en directo del partido Nalbandian - Ferrer y del resto de la Copa Davis este fin de semana.Con una única salvedad: La emisión sólo podrá verse si se encuentra usted en España. Para todos los demás, se mantiene esta narración en vivo. GRACIAS A TODOS por su comprensión.



1-3. Estalla el júbilo en el Islas Malvinas. No hay quien pueda con Nalbandian, por el momento. Ganan la experiencia y el gran talento del argentino.



1-2. De nuevo, iguales. Ferrer, valiente, aguanta las embestidas al resto y con la derecha. Está intratable al contraataque con la derecha. Se acaba de llevar el punto, la temida rotura en el segundo set.



1-2. Sobre la pista, buenas noticias. Iguala Ferrer el juego con su servicio, que se había puesto en contra.



1-2. Aviso institucional de RTVE.es. ¿Se acuerdan del mensaje de hace unos juegos? Pues olvídenlo, nos comunican que se podrá seguir la emisión en vídeo en directo de la web dentro de unos minutos. Seguiremos informando, pero sigan con nosotros.



1-2. Error no forzado del español con toda la pista a favor, la tiró fuera y el super-resto de Nalbandian acorta distancias (30-40).



1-2. Ferrer cumple al saque en su servicio, a pesar de los tiralíneas de Nalbandian, que se defiende estupendamente al revés (0-40).



1-2. Cae el juego del lado de Nalbandian, que se lleva el punto sin más oposición. Qué mano tiene.



1-1. Modestamente, vuelve el ¡A por ellos, a por ellos! 15-15 en el tercer juego. La clave para remontar está en entregar buenos restos que permitan progresar en la pista.



0-1. Ahora es Nalbandian el que corre al son de los golpes del tenista de Jávea (40-0). Juego en blanco para Ferrer.



0-1. Ganó sin problemas el juego el número dos argentino. Turno de Ferrer al servicio.



0-0. Comienza el segundo set sirviendo Nalbandian. (30-0).



16:54. Nalbandian se ha mostrado muy seguro con su juego, con su brazo y con sus ángulos. Ferrer no ha tenido oportunidad para asentarse lo suficiente en la pista, aunque ha habido juegos muy interesantes. Se nota la querencia a la tierra, nos van los puntos largos, pero no se prodigan.

PRIMER SET



3-6. El público argentino lo celebró en primer lugar. La bola de Ferrer se fue demasiado. La primera manga cae para los argentinos.



3-5. Una gran derecha de Nalbandián y una rosca fuera le dan de pronto otras dos bolas de set al cordobés al resto (15-40)



3-5. Las banderas españolas vuelven a ondear. Ferrer se lleva el juego y sirve para acercarse más a su rival.



2-5. Remontó Nalbandian, provocó el 'deuce' y acaba de desperdiciar su primera bola de set.



2-5. España venderá cara su piel. ¿Quieren saber cómo lo ven nuestros internautas y comentaristas invitados? Aquí al lado hay otra narración, la de nuestros usuarios y comentaristas invitados.



2-5. Se le va la derecha a Nalbandian, que casi no fallaba. Vuelve a abrir otra bola demasiado. Dos oportunidades de rotura para Ferrer (15-40).



2-5. Ferrer aprieta el puño. Una buena subida a la red y derecha engañando a Nalbandian. Tiene que encontrarse a sí mismo el alicantino.



2-5. Se lo llevó de nuevo Nalbandian. No hay lugar para la reclamación. La bola de Ferrer se fue fuera. El primer set se ha puesto muy cuesta arriba. El servicio del cordobés puede finiquitar la primera manga.



2-4. El público argentino se está portando de manera muy correcta. Toma ventaja de nuevo Nalbandian con grandes golpes de derecha (15-40). Se viene encima otra rotura que podría ser definitiva.



2-4. Excepcional derecha paralela en carrera del argentino, que está comodísimo en una pista hecha a su gusto y bajo sus instrucciones. Así compensa que no se juegue la final en su Córdoba natal (15-15).



2-4. Con un fantástico toque, Nalbandian supera la red y deja la pelota muerta. Se lleva un disputadísimo punto, con momentos de gran nivel.

Ángulo a ángulo, Nalbandian se labra los espacios para volver loco a Ferrer corriendo de punta a punta. Pero Ferrer es todo un gato.Un largo juego con pelotas ajustadísimas de David Ferrer a la línea pone de nuevo el empate tras la ventaja de Nalbandian. Puntazo en las Islas Malvinas.Fallo no forzado de Nalbandian y se iguala 40-40. ¡Vamos, David!La cinta se come el intento de Ferrer de ponerse con dos bolas de 'break' en el sexto juego (30-30).Para los que trabajan, para los que navegan, para los que gozan con la Armada, para los que nos siguen en RTVE.es, para los que nos preguntan por qué no pueden ver el directo en la web... Esta final de Copa Davis, aunque se retransmita en directo en La 1 de TVE, no se puede seguir en RTVE.es. ¿Por qué? Cuestiones de derechos de retransmisión.. Resto a la red de Nalbandian. Este juego cae en el saco español sin más complicaciones, aunque persiste el juego de desventaja.. Se soltó el brazo de 'Ferru'. Un largo peloteo -especialidad de los españoles- forzó el fallo del argentino (40-15). Allá va Ferrer con su servicio. El resto se le va fuera a Nalbandian. Coge una ventaja más saludable el alicantino (0-30).Tres bolas para el argentino, que confirma el servicio con una derecha a mitad de la pista. Está muy bien plantado, las coloca muy bien el rubio argentino.Otra derecha ganadora de Nalbandian. El aparentemente gordito Nalbandian engaña, se mueve bien por la pista y sus derechazos al contrapié son letales. (30-0)Tercera bola de 'break' para el argentino al perder Ferrer un globo defensivo. El de Córdoba lo aprovecha, llega la rotura..Se pone difícil de nuevo el juego. El ojo de halcón da un ajustadísimo 'ace' para David Ferrer. Qué invento, señores. (15-30)Cómo buscó la línea de fondo Nalbandian provocando el fallo de Ferrer. Se vuelve a adelantar en el servicio del alicantino.En la pista irregular y azulona del Islas Malvinas, Ferrer presiona y resiste (40-30).Derecha ganadora de Nalbandian. Ahora le falla el revés paralelo (15-15).¡Salvado! El primer juego es para España y se oye en la grada del Islas Malvinas el "¡A por ellos, oeoé!". Empezamos bien.Ferrer ha salvado las dos bolas y con un 'smash' y juego agresivo tiene la ventaja para el primer juego.Dos bolas de rotura para Nalbandian. Los peloteos comenzaron siendo largos, pero el primer juego peligra. 30-40, primera bola de rotura salvada.La primera pelota, 0-15, la celebran los argentinos. No olvides que España necesita tu apoyo, ¿se lo has dado en nuestro Apoyómetro de la Davis es Nuestra? Empieza sirviendo David Ferrer. Aquí comienza todo. ¡LA DAVIS ES NUESTRA!Ya están sobre la pista los protagonistas en el intercambio de peloteos para el calentamiento.En escena, los dos Davides del circuito, David Nalbandian y David Ferrer, número dos argentino y número uno español, serán los encargados de abrir fuego ante las más de 11.000 gargantas que convertirán la cancha en un infierno para los nuestros.Bienvenidos a la narración en vivo de la final de la Copa Davis entre Argentina y España que se disputa en el estadio Islas Malvinas, de Mar del Plata. Desde este preciso momento, comienza la gran aventura de la Armada española en busca de su tercera Ensaladera.