El Madrid sufría. Mucho. El Zenit ruso apretaba y al equipo de Schuster empezaba a llegarle el agua al cuello, pero entonces, de una carambola, nació un gol que devolvió las aguas a su cauce y que dejó encarrilada la victoria en un campo nada fácil.



Fue todo gracias a un delantero de 32 años que vive no su segunda sino su enésima juventud. Van Nistelroy pescó un rebote y mandó el balón al fondo de la red. Lo hizo con un disparo trastabillado, casi en medio fallo. El balón entró botando y eso que había rematado casi desde el área pequeña, pero poco importaba el envoltorio. Era su gol número 55 en la Liga de Campeones (59 si se cuentan los que consiguió con el Manchester en la fase previa) y le daba a su equipo la victoria y tres puntos que le permiten liderar la clasificación del Grupo H.



Van Nistelrooy es un tipo serio y ordenado. Viste de forma elegante y no es amigo de los grandes complementos ni la ropa llamativa de grandes marcas italianas tan propia de otras estrellas de este deporte. Sus detractores defiende que tiene poco estilo corriendo, que su recorrido fuera del área es limitado y que no "asusta" a los aficionados rivales tanto como otros goleadores mediáticos, sin embargo, los números de Van Nistelroy son impresionantes.



Su gol contra el Zenit le acerca un paso más al máximo goleador en la historia de la Liga de Campeones que no es otro que su compañero Raúl con 61 tantos, que vio y celebró el gol del holandés desde el banquillo, según Schuster, debido a las rotaciones.



Raúl es el primero en aplaudir sus goles porque su sintonía con el holandés es más que palpable. Se siente cómodo jugando con el...y para él. Raúl es uno de sus máximos asistentes, y además, el estilo comprometido y trabajador es muy del grado del siete blanco, capo del vestuario dentro y fuera del terreno de juego.



Goles de todos los colores



Van Nistelrooy nació en Oss, Países Bajos, el 1 de julio de 1976. Fichó por el PSV Eindhoven, el día de su vigésimo segundo cumpleaños, en 1998, por 4,20 millones de dólares, un récord entre los clubes holandeses. Una temporada más tarde dio la razón a los que apostaron por él con 31 goles y el título de "Jugador holandés del Año"



Todo parecía de cara para él. Era uno de los jugadores más prometedores del momento, pero una lesión de rodilla en un partido amistoso cambió el signo de las cosas, y lo más importante, truncó su fichaje por el Manchester United.



Estuvo tres meses parado, pero se rehizo y volvió a conseguir el título "Jugador holandés del Año" y terminó entre los candidatos por la "Bota de Oro ESM".

Había pasado un año y esta vez sí, el Manchester le fichaba. Llegó a la liga inglesa por la puerta grande. Un reto, y Rud volvió a responder con goles. Muchos goles. Marcó 36, y se superó a sí mismo en la segunda temporada con 44 dianas entre en todas las competiciones.



Se convirtió en uno de los jugadores más valorados en todo el mundo. Un signo del mediático Manchester, que celebró 150 goles suyos, antes de su último cambio de aires: su fichaje por el Real Madrid



Desembarco en Madrid



Tenía una oferta mejor del Bayern de Munich, pero Ruda apostó por España y tras pagar el Real Madrid 15 millones de euros, el holandés se convertía en jugador blanco para tres temporadas.



Su rendimiento desde entonces ha sido intachable y sorprendente. Sus dos goles al Barcelona fueron dos de los tantos con los que consiguió el Pichichi y que le dejaron acariciando la bota de oro. Le faltaba sólo un gol, pero en el último partido de Liga, contra el Mallorca, cayó lesionado y tuvo que pedir el cambio.



Su última temporada estuvo marcada por las lesiones y por una polémica operación. Rud se intervino quirúrgicamente para llegar a jugar la Eurocopa con Holanda, aunque eso supusiera pederse buena parte de los partidos de la recta final de la Liga.



La historia no llegó a más porque el Madrid ganó la liga y la afición le perdonó al ver que seguía marcando goles.Ya lleva dos en Europa y suma ocho goles en ocho partidos oficiales disputados. Es un seguro de vida. De los delanteros se dice que funcionan por rachas, pero viendo sus números parece que lo de este jugador con el gol no tiene altibajos.



En Holanda le apodaron "la locomotora", en el Manchester le llamaban "Van the Man" y ahora en Madrid es "VanGol".



Se ha convertido en el único jugador capaz de ser máximo goleador en los campeonatos ligueros de tres países diferentes: Países Bajos, Inglaterra y España. Es el jugador que más puntos ha dado al Real Madrid en una misma Liga (2006/2007) y con 17, ha batido el récord de goles de un jugador madridista fuera de casa en una misma Liga. Y eso que no tiene estilo y está mayor. Menos mal.