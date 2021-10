España - Croacia, de la depresión al bronce

España juega el domingo (7:30 de la mañana) ante Croacia el, en principio, ingrato partido por el bronce. Sin embargo, las medallas del mismo metal conseguidas en Atlanta 96 y Sydney 00, hitos del balonamano español, recuerdan que no es un objetivo pequeño. "Cada momento es único" señala Demetrio Lozano lamentado la derrota. Y única es la oportunidad del domingo.



En palabras del jugador del Ciudad Real David Davis: "El que se recupere antes, se llevará el gato al agua". Croacia, actual campeona olímpica, sufrió una dolorosa derrota en los últimos minutos (25 -23) ante Francia. En nuestas filas, la sensación es de oportunidad histórica perdida. El camino hacia la final, con Corea del Sur en cuartos e Islandia en "semis", era de los más asequibles que Pastor se habían encontrado en una gran competición.



No sólo ánimo



Barrufet avisa: "La oportunidad ha pasado. Nos tenemos que recuperar anímica y físicamente para el partido del domingo. Hay que itentar subsanar los errores que ha habido de cara al domingo, hay que hacerlo rápido". Islandia mostró una gran superioridad física sobre España en semifinales. En demadiadas fases, la selección no podía defender las rápidas transiciones de Islandia. "Ellos han acabado como aviones", abunda Davis, "la clave estuvo en el cansancio. Estamos muertos, no mentalmente, sino físicamente". Pero una recuperación en veiniticuatro horas, después de un torneo agotador, es una utopía.



España debe superar además el carácter ciclotímico del equipo "El día que estamos bien nos metemos arriba y cuando estamos mal nos caemos en picado", explica el extremo del Barcelona, Albert Rocas.