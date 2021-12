Bragado critica a Jose María Odriozola

Jesús Ángel García Bragado se mostró crítico hoy con José María Odriozola, presidente de la Federación Española de Atletismo (RFEA), tanto en el aspecto de su selección para los Juegos de Pekín como en sus vaticinios sobre la actuación que iba a tener el equipo nacional.



Explicó que se encontró con Odriozola en la reunión de Barcelona. "Me transmitió sus dudas respecto a si no lo tenía muy claro el venir, que la decisión era mía, que con que se lo dijera una semana antes si no venía a los Juegos era suficiente. Me desilusionó bastante porque mis dudas las había resuelto mucho antes", argumentó.



"Entonces me comentó: 'irás a Tenerife' (a los Campeonatos de España). Le respondí que no lo tenía planteado, pero me cogí un avión el mismo domingo por la mañana a Tenerife Norte y volví de Tenerife Sur por la noche, porque no tenía previsto hacer nada, sino ver al doctor Ribas para ver el tratamiento antes de venir". Fui por las dudas de no saber si iban a seguir con esta historia de no tener claro si debía venir", apuntó.



Acto seguido, quiso dejar claro que "el presidente lo que debía de hacer es dejar de hacer quinielas y dejar a los atletas que cada uno trabaje por su cuenta".

"Estaba pensando que es un presidente de Federación que se conoce más que a otros. A Fulgencio Sánchez, por ejemplo, no le conoce nadie y han sacado más medallas en ciclismo que nosotros en atletismo, que difícilmente vamos a conseguirlo, aunque hay alguna opción todavía, pero no vamos a decir quién", aseveró.



"El presidente lo que tiene que estar es trabajar en silencio y dejar trabajar", comentó García Bragado, quien consideró que lo que se debe hacer es "decir expectativas pero no dar un número concreto".



"Yo ya tengo mucha experiencia y cuando veo que Manolo (Martínez) y Paquillo (Fernández) no van bien veo que la cosa va torcida. Si lo hacen bien es como si descorchara el champán, y si no se ve complicada. Cuando vi a Paquillo séptimo pensé que los puestos aquí iban a estar muy complicados", agregó.