El TAS decidirá el sábado el futuro de la plata de Iker y Xabi

La decisión sobre si la medalla de plata de los españoles Iker Martínez y Xabi Fernández en la clase 49er de vela se convierte en un oro se aplazará hasta el sábado, según ha hecho saber el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que, a petición de Dinamarca, retomará entonces la vista del recurso presentado por los comités olímpicos de España e Italia para que los daneses sean descalificados por haber utilizado un barco que no era el suyo para concluir la regata final.



Los mencionados recursos argumentan que los daneses Jonas Warrer y Martin Ibsen Kirketerp incumplieron la reglamentación en la última regata al cambiar de casco y utilizar la embarcación de Croacia.



Los españoles Iker Martínez y Xabier Fernández obtuvieron la medalla de plata en esta competición, mientras que la pareja italiana, formada por los hermanos Pietro y Gianfranco Sibello, se quedó fuera del podio al ocupar la cuarta plaza. El bronce fue para los alemanes Jan-Peter Peckolt y Hannes Peckolt, que no han reclamado.



La vista estaba inicialmente prevista para el viernes a las 11:00h (hora española) pero, a petición de Dinamarca, se ha pospuesto hasta el sábado a partir de las 9:00 horas.



El jurado que se encargará de este caso está compuesto por el suizo Stephan Netzle, presidente, el canadiense Richard McLaren y la costarricense Margarita Echeverría.



Manuel Martín, asesor jurídico del COE, presentó el miércoles la documentación ante el TAS, reunido de forma permanente en Pekín durante los Juegos, en la que se ofrecen los argumentos para intentar demostrar que los daneses vulneraron las normas.



El 'préstamo' del barco croata condicionó la regata



El Comité de Regatas, tras una reclamación interpuesta por la pareja española en el mismo campo de regatas de la prueba, presentó el domingo una protesta cuando comprobaron que los daneses no estaban compitiendo con su barco, sino con el del conjunto croata, lo que suponía un cambio de casco que vulnera los reglamentos de la clase.



El Jurado Internacional basó su decisión de desestimar la protesta al argumentar que el cambio de barco realizado por la pareja danesa no había supuesto una ventaja durante la regata, por lo que el resultado de la misma era válido.



Los daneses pasaron por la línea de llegada en el séptimo lugar, con lo que sumaron 14 puntos, suficientes para proclamarse campeones olímpicos y dejar a los españoles, vencedores de la regata por las medallas, con la plata.



Warren y Kirketerp cambiaron de embarcación poco antes de que diera comienzo esa última prueba cuando en un entrenamiento volcaron y rompieron el palo. Al comprobar que no les daba tiempo a cambiar el mástil y las velas dañadas, decidieron pedir prestada la embarcación al equipo croata, que no se había clasificado para disputar la "Medal Race".



Así, los daneses, que incluso llegaron tarde para tomar la salida con el resto de los participantes, compitieron con un barco identificado con las siglas de Croacia y con la bandera de ese país en la vela.



Los italianos sostienen que los hermanos Sibello desconocían que el barco que tenían por detrás era en realidad el de los daneses y no el de Croacia, por lo que hicieron la regata pensando que si llegaban entre los cinco primeros subían al podio. De hecho, después de cruzar la meta lo celebraron como si hubieran ganado el bronce.