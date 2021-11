A Paquillo se le escapa la medalla en la marcha

Desde los Juegos de Seúl, la marcha ha sido una de las pruebas que más éxitos ha logrado para los españoles en los Juegos Olímpicos. Pero esta vez, al menos de momento, no ha podido ser.



El español Paquillo Fernández, plata en Atenas y en los tres últimos Mundiales de Atletismo en 20 km marcha, se ha quedado fuera del podio y ha terminado séptimo, con un tiempo de 1.20.32, tras una carrera durísima -tanto, que el ecuatoriano Jefferson Pérez, medalla de plata, sufrió un desvanecimiento en la rueda de prensa posterior a la carrera, por el esfuerzo físico, y tuvo que ser ingresado en un hospital de la capital china-, que ha vencido otro de los grandes favoritos, el ruso Valery Borchin, con un tiempo de 1.19.01.



Segundo ha sido el ecuatoriano Jefferson Pérez, que paró el crono en 1.19.15, mientras que la tercera palza se la ha llevado el australiano Jared Tallent, con 1.19.42.



Paquillo llegó a Pekín como uno de los máximos favoritos para al menos subirse al podio en esta prueba, y aguantó como tal durante casi tres cuartas partes del recorrido, pero en torno al kilómetro 15 el ruso dio un durísimo tirón que dejó fuera de la lucha por las medallas al granadino.



Paquillo ha tenido buen comienzo



La prueba comenzó a las nueve de la mañana en Pekín, con un día soleado, sin apenas contaminación en el ambiente, una temperatura de 25,3ºC y una humedad del 54%. "Son unas condiciones muy buenas para Paquillo. Lleva cuatro años preparándose para esta carrera, y está muy bien", señalaba su entrenador, el mítico marchador polaco Robert Korzeniowski, minutos antes de que se diera la salida.



Su pupilo salió como un cohete, y nada más comenzar a dar los primeros pasos dejó bien claro que era él quien iba a imponer el ritmo, junto con el italiano Ivano Brugnetti. Ambos tiraron de la prueba durante casi todo el recorrido, pero nunca llegaron a abrir hueco con el resto de los atletas.



Fuera del estadio, en el circuito donde se desarrollaba la prueba y al que los atletas tenían que dar nueve vueltas, los familiares y amigos de Paquillo y de los otros dos españoles en competición, Juanma Molina (décimosegundo, con 1.21.28) y Benjamín Sánchez (décimotercero, con 1.21.38), se desagañitaban cada vez que los tres pasaban por delante.



"Están muy bien de forma, y estamos convencidos de que van a ganar al menos una medalla, y a lo mejor dos", apuntaba Sonia, la novia de Juanma,q ue se ha venido desde Cieza hasta Pekín para ver a su chico en acción, acompañada de un montón de familiares y amigos.



Lo del espléndido momento de forma era absolutamente cierto. Paquillo batió el récord del mundo en los 10 kilómetros marcha hace tan solo unas semanas, y las condiciones ambientales de Pekín eran ideales para intentar obtener una buena marca y una medalla. "He terminado séptimo, soy diploma olímpico, pero eso no me sabe suficiente, estoy bastante decepcionado, porque venía a subirme al podio, y no ha podido ser", reconocía el marchador tras terminar la prueba. paquillo aseguraba que no había podido seguir el ritmo del ruso, "que ha volado en los tres últimos kilómetros, y a mí no me han funcionado del todo bien las piernas justo al final".



Similares sensaciones mostraba Juanma Molina, quinto en los Juegos de Atenas, que esta vez no ha tenido el día. "No me he encontrado demasiado bien y no he podido seguir su tirmo. Ahora es cuando valoro de verdad lo que supuso el quinto puesto de Atenas y lo que cuesta conseguir un diploma o una medalla olímpica", aseguraba tras la prueba.



Algo más contento estaba el benjamín de los representantes españoles, Benjamín Sánchez, que con 23 años está en sus primeros Juegos y pese a que ha terminado en la 13ª posición ha logrado su tercera mejor marca personal. "Esto me da ánimos para seguir luchando por esto", confesaba tras la carrera.