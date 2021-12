Termina el sueño olímpico de Brad Pitt

El sueño olímpico del Brad Pitt boxeador ha finalizado ante los puños del marroquí Mohammed Arjaqui. Mohammed Arjaqui ganó por puntos a Brad Pitt (11-6) en la categoría de pesados.



No se trata, obviamente, del actor estadounidense, sino del boxeador australiano homónimo, que era la gran esperanza de su país de lograr una medalla en este deporte en Pekín. "Apuesto a que consigue una medalla y a que es de oro. Es de lejos nuestro mejor boxeador", había dicho el lunes su compañero de equipo Paul Fleming después de perder su combate con el francés Khedafi Djelkhir.



La realidad fue bien distinta y el marroquí dio buena cuenta de Pitt, que se sorprendió del resultado final, ya que creyó que iba ganando en el segundo asalto por un punto. "Confiaba en ganar este combate. No puedo quejarme, pasó lo que pasó", dijo Pitt.



De 26 años, Brad Pitt mide 1,82 metros y pesa 88 kilos. Ha sido tres veces campeón de Oceanía. Pintor de profesión, Pitt combinaba este deporte con el fútbol hasta 2005 cuando, después de ganar el título nacional, decidió centrarse en el boxeo, deporte que empezó a practicar a la edad de 16 años.



"Regreso a casa, me tomaré unas vacaciones y no pensaré en ninguna otra cosa", afirmó Brad Pitt, cuya primera experiencia olímpica no fue muy buena.