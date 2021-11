China arrasa y se lleva el oro por equipos

El equipo chino, formado por Qin Xiao, Li Xiaopeng, Kai Zou, Xu Huang, Wei Yang y Yibing Chen, se ha llevado la primera medalla de oro de la competición de gimnasia artística en los Juegos de Pekín, con una puntuación de 286.125 puntos. La plata ha sido para el equipo de Japón con 278.75 puntos, mientras que Estados Unidos ha tenido que conformarse con el bronce (275.850 puntos) tras una última rotación, que a punto ha estado de costarle el podio.



Aupados por un público entregado en un pabellón lleno hasta la bandera, los chinos no han tenido rival. Sólo en la primera rotación, en el caballo con arcos, han rendido un poco por debajo de lo esperado, pero en el resto de los aparatos ni siquiera los estadounidenses (Alexander Artemev, Raj Bhavsar, Joey Hagerty, Jonathan Horton, Justin Spring y Kai Wen Tanhan) conseguido estar a su altura.



En una final en la que han competido contra estadounidenses, rusos, japoneses, coreanos, alemanes, franceses y rumanos, los chinos han logrado las mejores notas en cinco de los seis aparatos, y en algunos de ellos, como las paralelas o la barra, las puntuaciones han sido estratosféricas.



EE.UU. sufre para alcanzar el podio



En el Pabellón Nacional de Gimnasia de Pekín la cosa parecía clara desde el principio: el oro era para China, quedaban por decidir los demás puestos del podio. Estados Unidos ha intentado hasta el final hacerle algo de sombra a los locales, especialmente en la barra, donde Justin Spring ha hecho uno de los ejercicios más espectaculares de la mañana, pero su particular calvario ha venido casi el final de la competición, en la última rotación.



La suerte esta vez no ha acompañado al equipo estadounidense, al que le tocaba terminar la competición en el caballo con arcos, auténtico potro de tortura para la mayoría de los atletas. Ahí, los dos primeros representantes de los tres que competían por EE.UU. han tenido notas bajísimas, y sólo la exhibición que ha realizado Alexander Aretemev -estadounidense hijo de rusos- les ha mantenido, in extremis, en el podio.



Al final, los estadounidenses han tenido que conformarse con el tercer lugar del cajón, que sabe a poco después de la plata de Atenas, pero tendrán su oportunidad en el concurso individual y por aparatos. Siempre que los chinos y japoneses muestren alguna debilidad, por pequeña que sea.