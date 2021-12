Pablo Abián sueña con el diploma olímpico

El jugador zaragozano de bádminton Pablo Abián debutará mañana en sus primeros Juegos Olímpicos con la ilusión de convertirse en el primer español en ganar un partido en la cita olímpica y convencido de que puede rozar, incluso, el diploma olímpico.



"Quiero ser el primer español en ganar un partido olímpico aunque ya se verá. De todos modos, no me obsesiona. Voy a Pekín con mucha ilusión aunque también estoy nervioso", aseguró el jugador.



El maño, doble campeón de España en 2007 y 2008, se mostró muy satisfecho con el resultado del sorteo, que le emparejó en su debut con el lituano Kestutis Navickas. "No me puedo quejar porque me podría haber tocado un cabeza de serie. Pero no ha sido así y creo que puedo luchar por pasar de primera ronda. Y si hago un buen campeonato puedo llegar a octavos de final", indicó.



El aragonés, 48 en el ranking mundial, no cuenta con buenos recuerdos de su único enfrentamiento con Navickas. "En el ranking estoy mejor situado que él, pero sólo hemos jugado una vez y perdí, pero influyó jugar en su casa. Además, yo venía de ganar un torneo en Letonia y estaba cansado en esa final", reconoció.



Nacido en Calatayud hace 23 años, Abián es la principal baza del bádminton nacional en Pekín y el cuarto español en lograr el boleto olímpico en una disciplina olímpica desde Barcelona'92 por ello, no descarta luchar por un diploma olímpico.



"Pasar dos rondas en Pekín es complicado, pero puedo hacerlo. Siendo realistas no tengo opciones de hacer nada más. En ese caso sería noveno, me quedaría a una ronda del diploma olímpico, que para mí sería un sueño", comentó el maño, ilusionado.



Por otra parte, no cree que el indonesio Taufik Hidayat, que ha tenido que ser ingresado en un hospital por sufrir fiebre del dengue, sea baja. "Ha sido campeón del mundo y olímpico y para mí es el mejor jugador que hay. Yo creo que estará en Pekín tenga lo que tenga y con opciones de ganar el título", explicó.



"Los chinos van a arrasar"



El bilbilitano es optimista sobre las opciones de medalla de la selección española. "¿Cuántas medallas ganamos en Barcelona? ¿22? Pues ahora creo que una más, 23. Para mí los favoritos son Gervasio (Deferr), Chema (Martínez), (Juan Carlos) Higuero, Paquillo (Fernández) y David Cal. Además de la medalla de baloncesto, para mí, ésa es segura", resaltó.



Abián considera que la cita olímpica será la "culminación a un año histórico para el deporte español", pero advierte de que los chinos liderarán el medallero. "Yo creo que van a ser los Juegos de los chinos, España puede hacerlo muy bien, pero ellos van a arrasar", añadió.



Por último, sueña con desfilar esta tarde junto a David Cal, abanderado español, en la ceremonia de inauguración. "Debuto mañana, pero quiero ir a la inauguración. Aún tengo que hablarlo con mi entrenador, pero me haría muchísima ilusión", finalizó.



Yoana Martínez será la primera española en debutar en Pekín



La jugadora de bádminton Yoana Martínez será la primera española en debutar en los Juegos Olímpicos de Pekín, ya que iniciará la competición a las 9.10 horas (hora local, 3.10 en España) frente a la australiana Erin Carroll.



Ante la 122 del ranking mundial, la jugadora guipuzcoana es favorita y confía en convertirse en la primera jugadora española en ganar un partido de bádminton en unos Juegos Olímpicos.