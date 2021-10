La gimnasta vitoriana Almudena Cid afronta sus cuartos Juegos Olímpicos con el deseo de meterse en su cuarta final y con la sensación de haber cumplido su labor al haber hecho historia demostrando que "la rítmica también es de mujeres".

A sus 28 años, se convertirá en la primera gimnasta en haberse mantenido en la élite durante cuatro citas olímpicas y, aunque sabe que sus aspiraciones a medalla son escasas, por lo que se muestra "cauta", pero feliz por haber triunfado en constancia.

"Lo que más se ha podido valorar es la constancia que he tenido y haber hecho historia en un deporte que es de niñas y de repente me planto con 28 años en mi cuarta cita olímpica, esto es lo que se valora", ha explicado.

Por eso cree que su gran "objetivo" está cumplido. "Mi sueño siempre ha sido ése y lo he demostrado no sólo con palabras sino con hechos, y con este viaje quiero terminar de demostrar que la rítmica es de mujeres", sentencia.

La gimnasta no quiere lanzar las campanas al vuelo ni hacer pronósticos, tanto sobre sí misma como del equipo nacional. "Sé cuál es mi sitio en la clasificación, el que ha sido durante este ciclo olímpico y dudo mucho que las cosas cambien. Sé cuál es la gimnasia actual, como funciona todo y sé cuál es mi sitio", ha explicado.

Tampoco se aventura a dar un número de medallas: "No me atrevo a hablar de un resultado final, viajar es difícil y un logro porque hay gente que puede ser campeona del mundo y no ir por una lesión, o tener un mal día y que no le salga bien".

"Lo importante de los Juegos es que son una fiesta para los deportistas que hemos trabajado mucho y es como un regalo en nuestra carrera. No me gustaría mojarme porque no quiero que si no se consiguen sea un fracaso", ha añadido

Además, su despedida en el aeropuerto fue de las más festejadas, ya que varias componentes del equipo nacional acudieron al aeropuerto a despedir a sus compañeras y al resto del grupo con cánticos y gritos de ánimo. Así, Almudena viaja cargada de amuletos que le han regalado, como una máscara antigás, que no dudó en colocarse mientras esperaba a facturar su equipaje, aunque serán su categoría y su clase las que le ayudarán a conquistar su cuarta final olímpica.