Isabel Fernández busca la medalla antes de despedirse

La judoca alicantina Isabel Fernández, campeona olímpica en los Juegos de Sidney 2000, muestra confianza en sus posibilidades de medalla y confiesa que le encantaría "estar en el podio, lo más arriba posible". La deportista ha combinado su preparación con su cargo de concejala en el Patronato de Vivienda de Alicante.

"Llego muy bien", indicó Fernández, " me clasifiqué en el campeonato del mundo del año pasado y por eso he podido preparar los Juegos con más tiempo". "Llevo entrenándome desde octubre para el día de la competición, el 11 de agosto, y no he tenido ninguna lesión que me haya dejado apartada de los entrenamientos", continuó.



"Ahora ya, lo que salga. Estoy muy motivada y muy ilusionada, porque unos Juegos Olímpicos siempre son importantes y da igual que sean mis primeros o mis cuartos", apuntó la veterana deportista, que no ha faltado a ninguna cita olímpica desde Atlanta'96, hace 12 años.



"Sí es cierto que tengo más experiencia, pero la gente viene muy preparada. No somos tantas judocas pero todas las que están son buenísimas", advirtió. Asimismo, Fernández, abanderada de la delegación española en los JJOO de Atenas 2004, consideró que "las rivales más difíciles son las asiáticas: una coreana del norte que me ganó en la final del mundial, una japonesa y una china, que está subiendo y participa en casa, aunque eso también es presión para ella".



Fernández, una de las pocas deportistas con la triple corona (europea, mundial y olímpica) en su palmarés, destacó también a "una alemana, una austríaca y una cubana". "Posibilidades siempre crees que hay, si no, no vendrías aquí", aseguró. Además, la judoca admitió haberse adaptado "muy bien" al clima de Pekín, a pesar de ser "un calor como pegajoso".

Una buena Villa Olímpica

La veterana española está satisfecha con las instalaciones de la Villa Olímpica de Pekín. "Esta Villa Olímpica sí que tiene más jardines y laguitos que otras en las que he estado y se hace más agradable. La de Atenas también estaba muy bien, en la de Sydney, sin embargo, no había tanto espacio", valoró la medallista española. "El pabellón de España está muy bien situado dentro de la Villa, porque tenemos enfrente el comedor, que es lo que más visitas, y también los autobuses para ir a los entrenamientos", explicó.



"Se come bien, aunque la carne no varía mucho. Los tres días que había ternera eran los mismos filetes, a mí que me gusta tanto...", bromeó. Fernández no dudó su respuesta, preguntada por lo primero que hará al volver a su tierra: "Cuando llegue a España me voy a comer una paella alicantina, que es la que más me gusta".



Luego agregó: "Una de las preocupaciones que tenemos es que no tenemos entradas para la gente que viene a vernos. Hemos preguntado al COE y de momento no sabemos nada, pero esperemos que haga (el COE) un esfuerzo".