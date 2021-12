Pau Gasol: "Estados Unidos es la favorita"

La selección olímpica española de baloncesto, de la mano del nuevo técnico Aito García Reneses, inició en el Telefónica Madrid Arena, su camino hacia los JJ.OO. de Pekín'08 con una presentación en sociedad donde todos coincidieron en señalar la gran expectación que despierta esta generación en la afición.

El pívot de Los Angeles Lakers y estrella del equipo, Pau Gasol, situó a la selección de Estados Unidos como la "favorita" de cara a los Juegos de Pekín, aunque recordó que España llegará "fuerte" tras la preparación que comenzarán esta tarde en la localidad gaditana de San Fernando con 15 jugadores.



"Estados Unidos es la favorita. Kobe Bryant [su compañero en los Lakers] me ha dicho que quiere ganar el oro tanto como yo, cree que su equipo puede luchar por el oro, pero nos vamos a preparar para llegar fuertes y veremos qué pasa", señaló Gasol durante la presentación.



El jugador angelino contará con más tiempo de descanso que sus compañeros, ya que la final de la NBA, que su equipo perdió ante Boston Celtics, concluyó hace dos semanas. "Ha sido una temporada, nunca había llegado tan lejos y la verdad es que se nota", confesó Gasol.



Sin darle el papel de principal favorita, García Reneses señaló a la selección estadounidense como "uno de lo rivales de batir", pero apuntó que él no descartaría a "ningún equipo" por el momento. En cualquier caso, cree que Estados Unidos llegará mejor preparada que nunca.



"Con Mike D'Antoni en el equipo técnico pueden superar los problemas de otros campeonatos porque es un entrenador que ha estado también en Europa. Muchas veces daban la sensación de que no conocían más baloncesto que el que se practica en su país", explicó el seleccionador sobre Estados Unidos, que contará en Pekín con estrellas como Kobe Bryant, Lebron James o Dwayne Wade.

Reyes: "Ahora se nos pide el oro siempre"

Antes de que lleguen los Juegos, Aíto tiene otras preocupaciones en las cinco semanas de preparación antes de debutar el 10 de agosto en competición olímpica, como el estado físico de Jorge Garbajosa, al que tiene "muchas ganas de ver en directo", dijo. En este sentido, el ex jugador de Toronto Raptors aseguró encontrarse preparado para formar parte de la selección final.



"Llevo entrenando bastantes días a intensidad máxima. No tengo problemas físicos ni tampoco tengo por qué tenerlos", sentenció Garbajosa, que, al igual que el seleccionador, evitó hablar de una posible vinculación con el Unicaja porque lo único que le "preocupa" ahora es la selección. "Hay que pensar exclusivamente en los juegos y lo que venga después ya vendrá", añadió García Reneses.



Ante la inminente competición olímpica, Felipe Reyes reconoció que "el listón está muy alto" tras la victoria hace dos años en el Mundial de Japón. "Como todos los veranos, hay mucha ilusión, pero necesitamos calma. Ahora se nos pide el oro siempre, algo que es muy complicado de lograr", recordó el jugador del Real Madrid.



Ricky Rubio, que todavía no ha debutado con la selección, reveló la "doble ilusión" que siente por llegar al equipo y hacerlo en unos Juegos a sus 17 años. "La edad no importa, lo que importa es lo que pasa dentro de la pista", advirtió el catalán, que se ha encontrado con "una familia" en la selección.



Quien sí ha debutado, pero hacía tiempo que no jugaba con España es Raúl López. "Formar parte de este equipo es importante, voy a aportar lo que pueda y ayudar en lo que haga falta", concluyó el base del Real Madrid.



En el acto, junto a los internacionales y el cuerpo técnico, estuvieron presentes, entre otros, el presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), José Luis Sáez; el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky; y representantes del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid. El acto se inició con una presentación oficial de los 15 preseleccionados y del entrenador Aito Reneses, que sustituye en el cargo al destituido Pepu Hernández, dándose paso después al turno de discursos, que abrió el anfitrión José Luis Sáez.



Sáez inició su alocución felicitando a la selección española de fútbol que el pasado domingo logró la Eurocopa'08, así como apuntó el paralelismo que tuvo lugar en 1984 cuando, tras el gran resultado en Francia del fútbol (subcampeonato), el baloncesto español logró la medalla de plata en los Juegos de Los Ángeles."El trabajo en equipo puede conseguir que logremos otra vez algo mítico como en 1984. Tenemos una gran ilusión", dijo Sáez.