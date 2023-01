Los rivales de Madrid en la carrera olímpica

Chicago y Tokio se perfilan, a priori, como las candidaturas que, además de Madrid, serán mejor puntuadas por los expertos del Comité Olímpico Internacional. Río de Janeiro, sede de los Juegos Panamericanos en 2007 y del Mundial de fútbol en 2014, se mantiene en un segundo plano.

El "factor McCain"

A juicio de un experto olímpico consultado, el proyecto de Chicago para los Juegos de 2016 es "muy bueno", a pesar de que cuenta con "problemas externos de grandísimo calado". Para él, habría que esperar a las elecciones de Estados Unidos, el 4 de noviembre de este año, para analizar la talla del rival. Si gana el candidato demócrata Barack Obama, senador de Illinois, la candidatura saldría "muy reforzada" porque ha expresado públicamente su apoyo a la candidatura. En cambio, un triunfo del republicano John McCain daría al traste con sus opciones.



"Si gana McCain, Chicago no tiene nada que hacer. Fue y es el hombre más agresivo y enemigo del COI que ha existido en Estados Unidos. Cuando se produjo el escándalo de Salt Lake City (sede de los Juegos de invierno, en 2002) fue el que más acusó de corrupción a todo el COI. Y los miembros del COI lo conservan fresco en su memoria", analiza.



Además, el sistema de inmigración de Estados Unidos es, según el analista olímpico, "tremendamente humillante y agresivo con ciudadanos de muchos países, a los que les va a costar votar a su favor". Y todavía queda la cuestión del reparto del dinero entre el COI y el Comité Olímpico Estadounidense (USOC), "de primera magnitud y que crea muchos enemigos mientras que no esté resuelta".

Tokio, sin contraindicaciones

Tokio se antoja candidato "feroz" para sus rivales pese a que la cercanía de los Juegos de Pekín de este año puede ser un factor en contra de la apuesta japonesa. "Son muy eficientes. Hay que respetarlo mucho. ¿Pekín 2008? Es un tema subjetivo que votaremos un año después de los Juegos de Pekín y eso puede influir. Pero no les veo grandes contraindicaciones", analiza el experto.

Río de Janeiro, un riesgo para el COI

Después de organizar los Juegos Panamericanos en 2007 y tener en el futuro cercano la Copa del Mundo de fútbol en 2014, Río de Janeiro no se descarta para la pugna por los Juegos. En cambio, para el experto en Juegos, el COI correría un "riesgo enorme" si les da la edición de 2016.



"Si gana los Juegos del 2016, Brasil empezará a organizarlos justo después del Mundial. Entonces, dirá 'ostras, que ahora tenemos los Juegos'. Y los Juegos no se pueden organizar en dos años. Río tiene un riesgo de retraso muy importante y cuenta con un grave problema de inseguridad. ¿Organizar los dos mayores eventos deportivos a la vez? Yo creo que no. Ha hecho mucho camino en cuatro años, pero a lo mejor en el corte salen tres", explica.



En el trasfondo estaría la concesión a Río de los primeros Juegos que se celebran en Sudamérica, y la regla no escrita de la 'rotación de continentes', que les da un plus a Chicago y la candidatura carioca. "Después de todo el lío político de Pekín, de Londres, que tiene que construirlo todo, y Sochi, que no existe nada ... Ahora el COI va a dar los Juegos a una ciudad que no cause problemas, que te dé garantías, un país que le quiera todo el mundo. Un cosa que le pueden dar Madrid y Tokio", asegura.

Madrid, un buen sitio para los juegos

Madrid tiene de malo que es Europa y la cercanía de Londres 2012, una cercanía física, pero no cultural, pues Chicago está más próxima a la capital británica ligüística y culturalmente que la ciudad del Oso y el Madroño. Ese es el argumento que ha tratado de trasladar el equipo de Mercedes Coghen, consejera delegada de Madrid 2016, en cada uno de sus encuentros con los miembros COI, en las competiciones deportivas, foros internacionales, congresos o las salas de espera de un aeropuerto de cualquier rincón del mundo.



Este es también el análisis del experto olímpico, que ve cómo España, en un mapa geopolítico convulso, no tiene conflictos con el mundo árabe ni con el resto de países. "Madrid es un buen sitio para estar tranquilos. La candidatura es formidable. La del doce era muy buena, y la del 16 es la del doce mejorada. Madrid hizo una cosa fantástica cuando perdió en Singapur: congeló los terrenos, pero no los liberó para hacer otro de tipo de promociones inmobiliarias", indica.



A la capital española, sólo le queda convencer a los 115 miembros del COI que votarán en Copenhague. Enfrente no tendrá al Consejo de Seguridad de la ONU (Londres, París, Nueva York y Moscú) como en la candidatura de 2012. Antes, tiene que cubrir la primera etapa: ingresar en el club de las ciudades 'candidatas' a los Juegos de 2016, un empeño del alcalde de la ciudad, Alberto Ruiz-Gallardón, desde la no elección el 4 de julio de 2005 en la pequeña ciudad-estado de Singapur.