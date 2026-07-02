Laura Fa, de les Mamarazzis, sobre les vacances: "Que ningú vagi a Bali, és un horror"
No se n'ha parlat prou
- La periodista del cor Laura Fa lamenta la massificació turística en molts indrets del món com Bali, a Indonèsia
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La manera de gaudir de les vacances és diferent per a tothom. Hi ha qui prefereix agafar un avió fins a l’altra punta del món, dormir en llocs inhòspits i improvisar els àpats, mentre que d’altres opten per un complex turístic o per quedar-se a prop de casa i passar el dia estirats en una gandula.
La periodista del cor Laura Fa, una de les dues veus de les Mamarazzis i coneguda per haver destapat la infidelitat de Gerard Piqué a Shakira, combina totes dues maneres d’entendre les vacances. Ara bé, hi ha un destí que té clar que no recomanaria a ningú. Ho explica al programa No se n'ha parlat prou: “Que ningú vagi a Bali, és un horror.”
Bali i la massificació turística
La periodista defensa que a l'illa indonèsia, que sovint encapçala les llistes dels indrets més desitjats per viatjar, “no hi ha res real”. Segons explica al programa, tot allò que es veu a les fotografies és fals. Ella mateixa va decidir visitar Bali atreta per la imatge que en projectaven les xarxes socials, però no hi tornaria.
Fa considera que aquesta influència de les xarxes a l’hora d’escollir destí turístic condiciona cada vegada més els viatgers i també ha deixat empremta en indrets que ja eren molt populars, com ara la Fontana di Trevi. “A Instagram t’expliquen que et trobaràs més cua si hi vas a les 6 del matí”, ironitza. Recorda que fa anys ella hi havia anat “tranquil·lament” i lamenta que espais com aquest s’hagin convertit en llocs “insuportables” per la massificació turística.
Relax al càmping
És per això que cada estiu passa tres mesos en un càmping de Port de la Selva, a la Costa Brava, una estada que descriu com els millors mesos de l’any. Va escollir aquest indret perquè aplica polítiques orientades a prioritzar el “turisme familiar”, cosa que, segons comenta, el manté més protegit del “turisme de borratxera”. Tot i això, admet que les seves vacances ideals combinarien aquesta estada amb algun viatge més llunyà, un pla que haurà d’esperar que els seus nens siguin més grans: “Arrossegar els fills és més complicat. Serà genial la combinació d’agafar dues o tres setmanetes en un càmping i llavors veure què ens queda en aquest món tan enorme.”
“Està bé que es generin altres maneres de fer turisme que no només siguin el que pots pagar.“
Més enllà de les seves preferències personals, Laura Fa defensa que les vacances haurien de ser accessibles per a tothom. “Està bé que es generin altres maneres de fer turisme que no només siguin el que pots pagar”, afirma. Com a exemple, reivindica el “turisme de motxiller”, una alternativa més assequible i vinculada a un entorn “més modest”. També valora els càmpings, que considera una opció econòmica. Segons la periodista, aquests espais continuen sent víctimes del classisme i a vegades es perceben com si fossin “barraques”, malgrat que, insisteix, “no és així”.