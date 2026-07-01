La DGT confirma l'èxit de reduïr el radi de conducció a 30 quilòmetres a les persones grans
- El director de la DGT puntualitza que són les revisions mèdiques que determinen aquesta restricció
- Illa es planteja prohibir els adelantaments de camions a l'AP-7 per reduir la sinistralitat
- El carnet per punts fa 20 anys amb una reducció dels morts a les carreteres catalanes del 60%
La Direcció General de Trànsit (DGT) confirma que ha posat en marxa una mesura que té un "cert èxit" que permet adoptar restriccions a la conducció de les persones grans en funció del seu estat psicofísic com l'establiment d'un radi de 30 quilòmetres al voltant del domicili. El director general de la DGT, Pere Navarro, ha aclarit que aquesta limitació no permet ni viatges llargs ni fer-ho de nit, però "sí que permet anar a l'Ajuntament, al banc, al supermercat, al metge o veure a la família". En aquest sentit, ha explicat que facilita la vida a les persones grans que viuen al món rural i necessiten el vehicle per desplaçar-se.
En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2Cat i Ràdio 4, Navarro ha puntualitzat que són les revisions mèdiques per renovar el carnet de conduir les que determinen l'aplicació d'aquestes restriccions a la conducció a les persones grans i que ho fan tenint en compte la salut i no l'edat. "Per l'edat ningú posarà problemes, depèn de l'estat psicofísic del conductor", ha emfatitzat.
Davant les informacions que asseguren que la DGT inclou en la regulació renovacions del carnet més curtes pels majors de 65 anys, el director de l'organisme ho ha desmentit. "Depèn de la revisió que faci el centre mèdic de control de conductors. Si veuen que no estàs en condicions o veuen algun problema, és possible que et redueixin el pla de renovació dels permisos de conduir", ha assenyalat.
Prohibir els avançaments de camions a l'AP-7?
L'augment de la sinistralitat i de les retencions a l'AP-7 han arribat fins al Parlament de Catalunya arran d'una proposta dels Comuns per prohibir els avançaments de camions i l'obligació pels vehicles pesants de circular pel carril dret d'aquesta via. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a estudiar la mesura: "Potser ens vam equivocar quan alegrement tots demanàvem fora els peatges".
Sobre aquesta qüestió, el president de la DGT creu que "l'assignatura pendent" és "intentar passar les mercaderies de la carretera al ferrocarril". Navarro ha destacat que cal reduir la presència de camions i augmentar el transport per tren a nivells europeus.
“☕ Pere Navarro, director de la @DGTes, posa sobre la taula recuperar peatges a Catalunya— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) July 1, 2026
🗣️ "S'està estudiant el sistema de vinyetes, però això exigeix un acord entre els dos grans partits"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/dMqLsldWQ8“
Preguntat per un possible retorn dels peatges, Navarro ha explicat que s'està estudiant el sistema de les vinyetes que s'empren en països del centre d'Europa, però per implantar-ho veu necessari "un acord entre els dos grans partits d'aquest país".
El carnet per punts fa 20 anys
El carnet per punts ha celebrat aquest dimecres els seus 20 anys de vida. L'1 de juliol del 2006, entrava en vigor aquesta mesura de circulació que en aquestes dues dècades ha contribuït a la reducció dels accidents de trànsit. Aquell any hi va haver 491 morts, mentre el 2025 van perdre la vida a les carreteres catalanes 193 persones, una disminució de la sinistralitat mortal de més d'un 60%.
“🚗 20 anys des que es van implantar els punts al carnet de conduir— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 1, 2026
🔸 La sinistralitat viària ha baixat un 73,5% pic.twitter.com/NCVYawjFut“
El director de la DGT dubta que aquesta mesura s'hagués pogut aprovar en l'actualitat. "Fa pocs dies vam intentar reduir la taxa d'alcohol, i no va sortir", ha posat d'exemple, sobre el projecte de llei que el Congrés va tombar i que pretenia rebaixar el límit màxim d'alcohol en sang a 0,2 en comptes dels 0,5 actuals. "S'està primant interessos personals i partidistes", ha criticat.
“☕ Pere Navarro, director de la @DGTes, es pregunta si avui seria possible aprovar una mesura com el carnet per punts— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) July 1, 2026
🗣️ "Fa pocs dies vam intentar reduir la taxa d'alcohol, i no va sortir"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/fGm3COnbIR“
Sobre les lliçons del carnet per punts, Navarro assegura que ha demostrat que "els accidents de trànsit són evitables" i que han situat a Espanya com un dels "països referents" d'Europa en matèria de seguretat viària.
Balanç de la sinistralitat del primer semestre del 2026
En els sis primers mesos del 2026, han perdut la vida a les carreteres catalanes un total de 69 persones. Es tracta d'un descens de l'1,5% respecte al mateix període de l'any anterior.
Els motoristes són el col·lectiu que registra més morts amb 29. Els mesos de maig i juny van registrar la meitat dels decessos.