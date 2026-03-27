Cafè d'idees

Mona de Pasqua sense complicacions: la recepta d'Ada Parellada per fer a casa

  • La cuinera i propietària del Semproniana ens parla de la mona de pasqua en la seva secció al 'Cafè d'idees' de Gemma Nierga
  • Parellada ens regala una proposta senzilla i ràpida per ser el millor padrí aquesta Pasqua amb una mona casolana
La xef Ada Parellada ens explica com ser el millor padrí aquesta Pasqua i fer a casa al fillol aquesta recepta de mona sense complicacions: considera és molt bonic i molt necessari preservar les tradicions que ens identifiquen i són trets identitaris. En les seves Històries de bar al Cafè d'idees, ens posa en valor les tradicions gastronòmiques més dolces i ens explica d'on neix tot plegat, arran de la celebració del final dels dies de restriccions alimentàries durant la Quaresma, i com arriba a quallar la mona de xocolata. També ens parla del concurs de la Millor Mona de Pasqua i quins han estat els guanyadors.

A més de la conversa sobre tot plegat amb Gemma Nierga, ens regala aquesta proposta pensada per a tothom: una mona de Pasqua casolana, assequible i sense complicacions. Lluny de receptes massa tècniques, aquesta versió aposta per un pa de pessic esponjós, una cobertura de xocolata brillant i una decoració clàssica que no falla. El resultat és una mona tradicional, vistosa i deliciosa, perfecta per compartir en família i mantenir viva una de les celebracions més dolces de l'any. A continuació ens detalla com la podem fer pas a pas.

Ingredients Preparació
  • 2 ous
  • 250 g de sucre
  • 200 g de farina
  • 150 ml de llet
  • 100 ml d'oli de gira-sol
  • 16 g de llevat químic (un sobret)
  • 250 g de xocolata
  • 200 ml de nata
  • 50 g de mantega
  • 150 g de melmelada de llimona, taronja o maduixa (al gust)
  • 100 g d'ametlla a bastonets o granet
  • Ous de xocolata
  1. Batem bé els ous amb el sucre fins a blanquejar. Anem afegint l'oli de gira-sol fins a integrar. Incorporem la llet. Batem lleugerament. Tamisem la farina amb el llevat i un pessic de sal. Integrem totalment.
  2. Posem en un motlle engreixat i enfarinat i enfornem durant uns 30 minuts a 180 °C. Deixem refredar.
  3. Si ha quedat un pa de pessic amb barret, el tallem (i ens ho mengem per berenar!). Ha de quedar un pa de pessic pla.
  4. Tallem per la meitat i pintem la part inferior amb melmelada. Cobrim la part superior.
  5. Fem la cobertura a un bol apte per a microones posem la nata i la xocolata. Fonem durant un minut a potència màxima al microones. Batem per emulsionar i hi posem la mantega freda. Tornem a batre fins que la mantega es fongui totalment i quedi una trufa brillant.
  6. Posem el pastís sobre una reixeta i cobrim totalment amb la trufa de xocolata. Amb la trufa encara tova, enganxem l'ametlla al voltant de la base de la mona.
  7. Posem uns ous de xocolata a sobre i unes plomes perquè sigui una bona mona.
  8. La conservem a la nevera fins al moment de menjar-la.
