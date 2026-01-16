TÃ nia Verge anuncia que deixa l'escÃ³ al Parlament
- L'exconsellera d'Igualtat i Feminismes deixarà el Parlament de Catalunya a finals de mes i tornarà a la vida acadèmica
- Verge assegura que marxa "contenta" i reivindica el llegat del departament que va impulsar
L'exconsellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha anunciat que deixa l’escó al Parlament de Catalunya i que torna a la vida acadèmica i als activismes. Ho ha explicat en una entrevista al Cafè d’idees amb Gemma Nierga, on ha remarcat que sempre havia entès el seu pas per la política "com un viatge d’anada i tornada".
"Aquesta etapa ha acabat. Me'n torno a casa", ha afirmat la diputada d’Esquerra Republicana, que deixarà l’acta després del darrer ple del mes. Verge ha volgut deixar clar que no marxa decebuda, sinó satisfeta d’haver pogut culminar part del projecte iniciat al Govern.
“No se’n va mai algú que porta la transformació a les venes“
Verge ha detallat que tornarà a la seva plaça com a catedràtica de Ciència Política i Gènere a la Universitat Pompeu Fabra i continuarà col·laborant amb organismes internacionals i moviments socials. "No se’n va mai algú que porta la transformació a les venes", ha conclòs.
Illa no volia mantenir Igualtat i Feminismes
En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Verge va ser la primera consellera d’Igualtat i Feminismes del Govern presidit per Pere Aragonès. Durant l’entrevista ha reivindicat la creació d’un departament "desacomplexadament feminista", amb polítiques que, assegura, "van donar la volta al món", com la distribució gratuïta de productes menstruals.
Una de les prioritats, ha explicat, era garantir la continuïtat del departament més enllà d’un sol mandat. Per això, ha lamentat que el Govern actual de Salvador Illa no el volgués mantenir fora de l’acord d’investidura: "Els perfils envien missatges polítics i el contrast és molt evident". Finalment, ha detallat que va ser una de les condicions d'ERC pel pacte d'investidura.
La llei contra el racisme, pendent
Entre els projectes que no s’han pogut culminar, Verge ha destacat la llei contra el racisme, que ha quedat, segons diu, "en un calaix". "M'hauria agradat haver-la pogut completar, però l’haurem de seguir reivindicant des de fora", ha assegurat. En canvi, l’avantprojecte de llei trans s’ha incorporat gairebé íntegrament a la nova llei LGTBI, aprovada recentment.
Violència sexual i poder
L’exconsellera també s’ha referit a l’actualitat marcada per les denúncies contra Julio Iglesias. Segons Verge, el cas evidencia que "la violència sexual va de poder" i que afecta especialment dones en situació de vulnerabilitat. Ha defensat que el primer pas ha de ser "fer costat a les víctimes" i ha admès que, com moltes altres dones, ella també té el seu "#MeToo", tot i que mai l’ha fet públic.
L'ofensiva de l'extrema dreta contra el feminisme
Durant l’entrevista, Verge ha alertat de l'avenç de l’extrema dreta i de la seva estratègia d’atac a les polítiques feministes, LGTBI i antiracistes. Segons ha explicat, no es tracta només d’una reacció puntual als avenços en drets, sinó d’una ofensiva global coordinada que busca generar “pànic moral” i erosionar els consensos socials assolits.
"Utilitzen la batalla cultural de manera instrumental per dividir la societat i deslegitimar qualsevol projecte progressista", ha afirmat, tot advertint que aquesta violència política no es pot normalitzar i requereix una resposta clara de les institucions i dels partits democràtics.