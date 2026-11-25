Les actuacions del Torn d'Ofici de l'ICAB sobre violència masclista i de gènere augmenten un 58% en cinc anys
- Durant el 2026, s'han fet 11.041 assistències que equivalen de mitjana a 36 diàries
- Un 70% de les víctimes no havia denunciat prèviament al seu agressor
L'Il·lustre Col·legi Oficial de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) ha presentat aquest dimecres el balanç de les dades del Torn d'Ofici amb motiu del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència vers les Dones. En els 10 primers mesos del 2026, s'han fet 11.041 actuacions de violència masclista i de gènere, són 142 més que el mateix període de l'exercici anterior, un increment de l'1,3%.
En els últims cinc anys han augmentat les actuacions en un 58,41%, i és que en el 2022 es van realitzar 6.970 assistències.
Un 77,7% de les designacions efectuades el 2026 corresponen a violència de gènere, és a dir, que hi ha o ha existit relació sentimental entre víctima i agressor. El 23,3% són actuacions relatives a violència masclista, que no hi havia relació entre víctima i agressor. En ambdós casos s'augmenta un 1,55% i un 0,4% respectivament en comparació amb els deu primers mesos del 2025.
En els casos de violència de gènere, un 70% de les víctimes no havia denunciat prèviament al seu agressor.
Cada dia es fan 36 assistències diàries en violència contra la dona i una mitjana de 1.104 al mes. En el volum global d'actuacions del Torn d'Ofici que sumen 118.280, aquestes assistències a víctimes de VIGE i violència masclista representen un 9,3%.
Violència masclista contra víctimes menors
Durant aquest 2026, des del Torn d'Ofici de l'ICAB s'han fet 115 assistències lletrades en defensa de menors víctimes de violència masclista. Es tracta de la nova Secció de Violència sobre la Infància i l’Adolescència del Tribunal d’Instància de Barcelona, que va entrar en funcionament a principis d’any.
Des del Col·legi preocupa la xifra tan alta d'actuacions amb víctimes menors i alerten del col·lapse de la secció pel volum de feina. La degana de l'ICAB, Cristina Vallejo, adverteix que les menors es poden trobar un espai "incòmode" si no es reverteix la situació. A la vegada, assenyalen la importància que nenes i adolescents comptin amb "una defensa jurídica especialitzada des del moment d'interposició de la denúncia".
Mesures per prevenir la violència
Des de l'ICAB recomanen diferents mesures per prevenir i combatre la violència contra la dona. Entre altres, la millora dels equips primaris, assistents socials i treballadors socials amb el suport de l’advocacia.
També entendre i detectar la violència psicològica, així com posar el focus en nous mètodes de violència i els diferents àmbits: vicària, econòmica i digital. Així doncs, posen l'exemple del ciberassetjament com una conducta amb "conseqüències psicològiques i socials devastadores, sovint amplificades per l’anonimat i la viralitat".
Millores en les compensacions
El 2027 serà el segon any consecutiu amb millores en el Torn d'Ofici amb un increment del 40% de les compensacions per les guàrdies actives de violència de gènere i més que tripliquen les guàrdies sense assistència.
A més a més, el conveni incorpora l'any vinent una compensació específica per recórrer la denegació d’ordres de protecció de les víctimes.