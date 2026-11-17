Una desena d'entitats sanitàries alerten de les morts per càncer de pulmó i reclamen una llei per combatre'l
- En el marc del Dia Mundial del Càncer de Pulmó, Salut adverteix dels riscos que comporta el tabac i en l'alt consum a partir dels 15 anys
- Fumar es la principal causa del tumor en el 85% dels casos
El càncer de pulmó és el tumor que provoca més morts a Catalunya i que acumula unes 5.000 defuncions a l'any. Per combatre aquesta malaltia el Departament de Salut està preparant una llei per ampliar els espais sense fum i reduir els consumidors de tabac, ja que fumar és la principal causa d'aquest càncer.
El nou projecte respon a les necessitats de deu entitats sanitàries, científiques i socials que han reclamat al Govern i al Parlament una llei catalana integral de prevenció i control del tabaquisme. La petició arriba coincidint amb el Dia Mundial del Càncer de Pulmó i amb un missatge d'alerta: més de 3.500 persones a Catalunya van morir per càncer de pulmó en el 2024.
Formen part de la iniciativa l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC), l'Associació Aire, l'Associació Contra el Càncer, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB), la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer (FECEC), la Fundació Ricky Rubio, la Fundació Salut i Comunitat, la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Consum de Tabac (SCATT) i la Societat de Salut Pública de Catalunya i de Balears (SSPCiB).
Atenció en els més joves
Les entitats recorden que el tabac és el responsable del 85% dels casos alhora que Salut "comparteix" la preocupació i anuncia que treballa en una "futura llei integral" com la que demana el col·lectiu on no només establiran normes de control sobre el tabaquisme, sino també de productes relacionats "amb l'objectiu de reforçar la protecció de la salut pública, especialment entre infants, adolescents i joves".
Una altra de les preocupacions és l'expansió de nous productes de nicotina com les cigarretes electròniques, el tabac escalfat, les bosses de nicotina i els dispositius d'un sol ús, que criden l'atenció sobretot entre els joves. "Sovint es presenten amb sabors dolços, colors, envasos vistosos, formats tecnològics i promoció mitjançant xarxes socials i persones influenciadores, elements especialment atractius per a adolescents i joves", asseguren.
El 20,6% de la població catalana major de 15 anys fumava el 2025: el 25,3% dels homes i el 16,1% de les dones, prop d'1,5 milions de persones. El consum presenta un gradient social clar: arriba al 23,2% en la classe social menys afavorida, segons les dades de l'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) del 2025.
Pel que fa a la mortalitat, el càncer de pulmó va causar 3.522 morts a Catalunya el 2024, 2.460 en homes i 1.062 en dones. En el cas de les dones, les morts per aquest tumor van superar les causades pel càncer de mama, que en va registrar 1.021.
Les claus de la futura llei antitabac
Aquestes organitzacions sanitàries també demanen que la nova llei afegeixi "un registre públic de reunions amb representants de la indústria, la publicació de les aportacions presentades en processos normatius i declaracions de conflictes d'interès", per tal de reduir el conflicte existent entre els interessos de la indústria tabaquera i els de la salut pública.
I amb motiu de les eleccions generals, també reclamen a tots els partits el seu compromís per recuperar la reforma de la Llei estatal 28/2005, que ha decaigut amb la dissolució de les Corts i que establia les mesures següents:
- Ampliació dels espais sense fum, incloent-hi terrasses de bars i restaurants, platges, piscines públiques i instal·lacions esportives.
- Equiparació dels vapejadors i cigarretes electròniques al tabac convencional, aplicant-los les mateixes restriccions d'ús.
- Prohibició del consum de tabac i productes relacionats per part dels menors d'edat, no només de la seva venda o subministrament.
- Limitació de la venda de productes relacionats amb el tabac a establiments especialitzats i restriccions a la seva publicitat.
- Creació d'entorns protegits al voltant d'escoles, hospitals, universitats i altres equipaments públics, on tampoc es podrà fumar
En la mateixa línia, la futura llei integral plateja sis prioritats per combatre el consum de tabac:
- Prevenir l'inici del consum, especialment entre infants, adolescents i joves.
- Regular tots els productes amb un mateix marc legal, incloent tabac, vapejadors, tabac escalfat i bosses de nicotina.
- Ampliar els espais lliures de fum i aerosols, com terrasses, escoles, centres sanitaris, platges i transport públic.
- Garantir l'accés als tractaments per deixar de fumar, amb suport sanitari i finançament adequat.
- Reforçar la transparència, la inspecció i el control de la norma, limitant la influència de la indústria.