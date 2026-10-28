L'accident de Toledo altera els AVE entre Catalunya i Andalusia
- La col·lisió entre un AVE i un tren d'Iryo a Toledo deixa una trentena de víctimes i obliga a suspendre la circulació ferroviària cap a Andalusia
- L'incident obliga a cancel·lar els viatges entre Catalunya i Andalusia i deixa als passatgers pendents d'alternatives de transport
Una nova tragèdia afecta l'alta velocitat. Aquest matí, a les 8.54 hores, s'ha produït un accident a l'alçada d'Urda (Toledo). Dos trens, un d'AVE i un altre de la companyia Iryo, han col·lidit, i ha provocat el descarrilament de dos vagons.. A causa de l'incident, s'ha suspès la circulació ferroviària entre Madrid i Andalusia.
De moment, hi ha confirmades 69 víctimes. Els serveis d'emergència treballen per atendre els afectats i per a poder comptabilitzar el nombre de morts del sinistre. Per la seva banda, Renfe ha habilitat el número de telèfon 900 10 10 20 per atendre a les víctimes i als familiars, i Iryo el 900 001 403.
Motiu de l'accident
Les primeres hipòtesis apunten a una possible errada humana, tot i que les causes de l'accident encara no s'han determinat. Segons la informació facilitada per Adif, en el moment del sinistre la circulació en aquest tram es feia amb un sistema de senyalització alternatiu, conegut com a Bloqueig de Senyalització Lateral (BSL), arran d'una avaria en el sistema principal de control i protecció, el LZB.
Aquest sistema alternatiu continua detectant els trams de via ocupats, però no disposa del mateix nivell de supervisió contínua de la velocitat i de la distància de seguretat entre trens. En aquestes circumstàncies, el maquinista circula atenent la senyalització lateral de la via, mentre que el sistema automàtic ASFA actua en punts determinats del recorregut i activa el fre si no es respecten les indicacions.
🚆 Les primeres hipòtesis de l'accident de tren a Toledo apunten a una possible fallada humana. 🗣️ Francisco Cárdenas, responsable de Renfe @ugtcatalunya creu que "és molt complicat" que hagi estat només per un error humà | @RTVECatalunya https://t.co/deCGT1Hjl8— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 28, 2026
El responsable d'UGT a Renfe a Catalunya, Francisco Cárdenas, ha reclamat que s'analitzin les comunicacions entre el centre de comandament i el tren implicat per aclarir què va passar. Segons ha apuntat, "no té cap sentit" que un comboi avancés si s'havia detectat la presència d'un altre tren a la mateixa línia i ha defensat que cal revisar en quines condicions s'hauria autoritzat la circulació.
Cárdenas ha admès que una errada humana "sempre és possible", però ha insistit que és una hipòtesi que s'ha de confirmar amb totes les dades disponibles. També ha rebutjat fer especulacions abans que conclogui la investigació.
Pel que fa a la possibilitat que es tracti d'un encalç, el representant sindical ho considera una situació "molt difícil" perquè requereix una combinació de circumstàncies poc habitual. "Si el sistema detecta un tren davant, no hauria de permetre avançar-lo i, fins i tot si no es frenés manualment, el mateix tren acabaria frenant", ha afirmat. En aquest sentit, ha defensat que els sistemes de seguretat ferroviària "han funcionat sempre sense cap problema" en aquest aspecte.
Trens Barcelona-Andalusia cancel·lats
L'accident també ha provocat afectacions ferroviàries en els serveis amb origen o pas per Barcelona. Els trens d'alta velocitat amb destinació a Andalusia han quedat cancel·lats i, de moment, només circulen fins a Madrid. La incidència afecta especialment els AVE transversals, que no poden operar pel corredor sud.
Es tracta de dos serveis diaris per sentit, un al matí i un a la tarda. El tren Barcelona-Sevilla-Màlaga del matí només ha circulat fins a Madrid, des d'on posteriorment ha retornat. Per la seva banda, el Granada-Sevilla-Saragossa-Barcelona no ha pogut prestar servei en el tram andalús. Renfe preveu una afectació similar als serveis programats per a la tarda.
La situació ha generat incertesa entre els passatgers. Alguns viatgers han explicat que, en arribar a l'estació, se'ls ha informat de la cancel·lació dels seus trens i que les alternatives ofertes passaven per viatjar fins a Madrid, a l'espera de conèixer si s'habilitava un servei alternatiu per carretera. Altres han optat per buscar mitjans de transport alternatius, com ara vols d'última hora.
🚆 Els trajectes en tren entre Barcelona i Andalusia s'han cancel·lat, a causa de l'accident a Toledo. 👉 Els usuaris només poden arribar fins a Madrid i, per a continuar el viatge, han de buscar altres alternatives. https://t.co/FxnWPDLiA6— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 28, 2026
També hi ha viatgers amb trajectes combinats afectats. És el cas d'alguns passatgers que havien de continuar el viatge des de Madrid cap a Còrdova o altres destinacions andaluses i que han vist anul·lats els seus enllaços sense una alternativa immediata confirmada.
Entre els usuaris també hi ha preocupació per la seguretat ferroviària després dels darrers incidents. Alguns passatgers han admès sentir "inseguretat" davant de dos accidents en tan poc temps i han recordat l'accident de l'AVE a Adamuz (Còrdova) com un antecedent recent que incrementa la seva inquietud.
Renfe ha informat els clients amb bitllets combinats Barcelona-Madrid i Madrid-Barcelona que els seus serveis només circulen fins a la capital espanyola. En canvi, els trens del corredor Madrid-Saragossa-Barcelona operen amb normalitat.
La companyia treballa per habilitar transport alternatiu per als trajectes afectats i gestiona els canvis i les anul·lacions de bitllets sense cost addicional. Per la seva banda, Iryo ha indicat que els seus passatgers amb destinació a Andalusia finalitzen el trajecte a Madrid mentre s'estudia la posada en marxa d'un servei alternatiu per carretera.