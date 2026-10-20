Sergio Delgado: "Una part de la societat no és conscient dels riscos que té l'aigua"
- El sotsdirector de Protecció Civil adverteix que una part de la ciutadania encara infravalora el perill de l'aigua i recorda que només 20 centímetres poden arrossegar una persona
- Sergio Delgado defensa l'anticipació del perill a través de l'Es-Alert i reclama una adaptació estructural del territori davant fenòmens extrems cada cop més freqüents
Les inundacions continuen sent l'emergència meteorològica que històricament provoca més víctimes mortals a Catalunya. Només aquest any, els episodis associats a la pluja han deixat onze morts en un context marcat per un estiu excepcionalment càlid i per l'anomalia de la temperatura del mar Mediterrani.
“⚫️ Les inundacions deixen 11 víctimes aquest any. 🚨 El sots-director d'@emergenciescat, @sergiodelgado76, defensa l'ús de l'es-alert i demana a la ciutadania ser conscient dels riscos de no fer cas als avisos | @cafedidees_rtve ➕ Info: https://t.co/goJVIxVoRG https://t.co/YsTFdnJoQ1“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 20, 2026
El sotsdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha alertat una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2Cat i Ràdio 4 que aquests fenòmens són cada vegada més intensos i freqüents, i adverteix que la tardor encara pot portar nous episodis de pluja extrema. "Una part de la societat no és conscient dels riscos que té l'aigua", ha afegit.
Un pam d'aigua pot ser mortal
Delgado ha assenyalat que un dels principals problemes és la falta de percepció del risc. Assegura que moltes persones consideren que una làmina d'aigua de poca profunditat no representa cap amenaça, però la realitat és ben diferent. "Uns 20 centímetres d'aigua que circula amb velocitat, com passa a les rieres del litoral, té prou força per arrossegar una persona", ha reiterat.
Davant d'aquestes situacions, el missatge és contundent: mai s'ha de travessar un carrer inundat, una riera o qualsevol punt on l'aigua baixi amb força. "Mai hem de creuar un carrer o una riera per on circuli l'aigua amb velocitat, encara que sigui un pam. És una situació de molt risc. Si caiem, no ens podrem aixecar", ha informat.
“🚨 Morts per inundacions: @sergiodelgado76 , sotsdirector de Protecció Civil, admet que vivim "un any complicat" | @emergenciescat 🗣️ "Una part de la societat no és conscient dels riscos de l'aigua. Un pam d'aigua té prou força per arrossegar una persona" | @cafedidees_rtve ➕ Info: https://t.co/PMXWiNp6mG https://t.co/nkg9tv1Dlt“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 20, 2026
El fals mite de la seguretat dins del vehicle
El sotsdirector de Protecció Civil també ha insistit que els vehicles no ofereixen protecció davant una inundació. De fet, molts rescats es produeixen precisament després que conductors intentin travessar zones inundades. "El cotxe no és segur. També acaba sent arrossegat", ha esgrimit.
Delgado ha recordat que un vehicle pot perdre adherència quan l'aigua arriba aproximadament a l'alçada de mitja roda i reitera la recomanació principal: "Travessar una riera amb un vehicle no és cap garantia de seguretat", ha expressat.
Què fer si l'aigua entra a casa?
En cas d'inundació dins d'un habitatge, Protecció Civil recomana actuar ràpidament i buscar les zones més elevades de l'edifici. "Cal pujar a la planta més alta possible un cop comenci a entrar aigua a casa", ha avisat.
Si l'habitatge és d'una sola planta i la situació es complica, o es troba molt a prop d'una zona inundable, aconsella trucar al 112 perquè actuï i faci les tasques de rescat pertinents.
L'Es-Alert, eina clau per reduir la mortalitat
Per reduir el nombre de víctimes, el servei d'emergències aposta per la prevenció i l'anticipació. En aquest sentit, Delgado ha destacat la importància del sistema d'avisos massius als telèfons mòbils. "L'estratègia per no arribar a tenir una gran quantitat de víctimes és l'anticipació i la prevenció", ha exposat.
El sotsdirector de Protecció Civil ha subratllat que l'Es-Alert no és un simple avís de pluja. Ha aclarit que és una eina que alerta la ciutadania d'una situació de risc potencial. L'objectiu és que la població disposi de temps suficient per adaptar la seva activitat i minimitzar l'exposició al perill.
Per què de vegades arriba una alerta i no plou?
Delgado ha admès que una de les dificultats més grans és la naturalesa imprevisible de les tempestes intenses. Tot i els avenços en la predicció meteorològica, hi ha situacions excepcionals que evolucionen molt ràpidament. Segons ha explicat, durant alguns episodis els models no anticipaven registres tan extraordinaris, fet que obliga els serveis d'emergència a adaptar-se sobre la marxa.
“🚨 Els aclariments sobre l'Es-Alert de @sergiodelgado76 de Protecció Civil | @emergenciescat 🗣️ "De vegades, pot passar que la ciutadania rebi un Es-Alert, que parli de pluges torrencials, i ell no vegi ploure. Pot ser a 10 quilòmetres estan caient 30,40,50,60 litres per metre quadrat en mitja hora" | @cafedidees_rtve“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 20, 2026
També ha defensat que les alertes es basen en el risc potencial i no exclusivament en el que passa en un punt concret. "Pot passar que la ciutadania rebi un Es-Alert que parli de pluges torrencials i no vegi ploure. Pot ser que a deu quilòmetres estiguin caient 30, 40, 50 o 60 litres per metre quadrat en mitja hora", ha reconegut.
Confiança en els serveis d'emergència
El sotsdirector de Protecció Civil ha reclamat confiança en els equips tècnics que monitoritzen permanentment l'evolució dels fenòmens meteorològics.
Al mateix temps, ha demanat fer un ús responsable dels recursos d'emergència per evitar col·lapsar els serveis i garantir que es puguin atendre les situacions més greus. Ha informat que l'objectiu és prioritzar incidències que afectin persones vulnerables o atrapades, mentre es manté la capacitat de resposta operativa.
Adaptar-se a un nou escenari climàtic
Delgado considera que Catalunya haurà d'acostumar-se a conviure amb episodis extrems més freqüents i intensos. Segons ha dit, les anomalies registrades aquest estiu van obligar Protecció Civil a avançar diverses actuacions preventives. "Ara estem en una situació de risc i d'incertesa. Ens hem d'adaptar a aquest nou context climàtic", ha avançat.
Entre els factors que contribueixen a aquesta situació assenyala fenòmens climàtics globals, com 'El Niño', el fenomen climàtic natural que consisteix en l'escalfament inusual de les aigües superficials de l'oceà Pacífic central i oriental, i l'impacte del canvi climàtic sobre la Mediterrània.
Un repte estructural per al futur
Més enllà de la resposta immediata a les emergències, Delgado ha exposat una reflexió de fons sobre l'ordenació del territori: "Catalunya és un territori inundable". Per això anima la ciutadania a consultar els mapes de risc i la informació pública disponible sobre inundabilitat.
“🚨 L'alerta de @sergiodelgado76, sotsdirector de Protecció Civil, sobre l'arribada del Superniño | @emergenciescat 🗣️ "Estem en una situació de risc i incertesa. Tothom ha de ser conscient i cal una preparació estructural" | @cafedidees_rtve ➕ Info: https://t.co/goJVIxUR28 https://t.co/m8cgIMdWFa“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 20, 2026
A parer seu, la preparació davant els futurs episodis extrems ha d'anar més enllà de les mesures de Protecció Civil. "La preparació ha de ser estructural", ha assegurat. Considera que aquestes mesures han d'abordar també qüestions urbanístiques i d'adaptació territorial.