La Comunidad Valenciana busca la normalidad tras la dana Adam, que dejó más de 2.600 evacuados y 1.000 rescatados

La Comunidad Valenciana trata de volver a la normalidad tras la dana Adam, que arrasó este lunes municipios del litoral sur de Valencia y del litoral norte de Alicante, donde un día después se sigue achicando agua de las viviendas, de las que muchos tuvieron que salir ante las importantes inundaciones. Más de 2.600 ciudadanos tuvieron que ser evacuados de sus casas y un total de 1000 rescatados, algunos con el agua por la cintura, ante una dana histórica que se cobrado cuatro vidas, tres de ellas en esta región.

Los vecinos de las localidades más afectadas aún limpian este martes sus viviendas, achican agua y tratan de recuperar sus pertenencias de edificios aún inundados.

El temporal asociado a la dana Adam ha comenzado a remitir tras dejar lluvias extraordinarias, acumulados históricos de 650 o 700 litros por metro cuadrado, ríos desbordados y graves inundaciones -sobre todo en el litoral de Valencia y Alicante-.

La mejoría meteorológica ha permitido a la Generalitat Valenciana levantar los confinamientos que seguían vigentes en ocho municipios del litoral sur de Valencia y norte de Alicante, así como iniciar la desmovilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Se mantienen abiertos, en colaboración con Cruz Roja, dos albergues en Xàbia y Oliva para atender a las personas que todavía no han podido regresar a sus viviendas, informa Efe.

Todo ello en un día en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado junto al presidente de la Generalitat valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, el Puesto de Mando Avanzado en Oliva (Valencia). En la visita ha habido gritos y abucheos contra el jefe del Ejecutivo.

Ayudas para los afectados de Gobierno y Generalitat Sánchez, tras poner en valor la cooperación de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en esta emergencia, ha vuelto a insistir en esta unidad "necesaria", pero también en la que, a su juicio, se requiere en la prevención, que debe ir acompañada de políticas que actúen contra el cambio climático, que es "combustible" en tragedias como danas e incendios, ha dicho. Como en otras ocasiones y aludiendo a las danas actuales "con mucha más gravedad, intensidad y peligrosidad", ha llamado a todas las fuerzas políticas a un gran acuerdo de país para un pacto de Estado contra el cambio climático. Ha avanzado además que el Gobierno aprobará la declaración como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil y que pondrá los recursos económicos y facilitará la agilidad en la contratación públicos para que los afectados recuperen "cuanto antes la normalidad". Precisamente el Consejo de Ministros ha aprobado este mismo martes una situación de incapacidad temporal para afectados, tanto asalariados como autónomos, por acontecimientos catastróficos, como la dana, que asimilará la situación de baja a una derivada de accidente de trabajo. Por su parte, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha pedido que las instituciones sean capaces de trabajar de manera coordinada en la reconstrucción y de "anteponer los intereses de las personas por encima de cualquier interés político", para así estar "a la altura de los ciudadanos". Ha pedido que la ciudadanía "no tenga dudas" de que la Generalitat trabajará de forma coordinada, y se ha mostrado convencido de que todas las Administraciones harán igual. "Esta vez se nos avisó con tiempo de las previsiones meteorológicas y nos permitió a todos coordinarnos mejor, trabajar mejor y prevenir", ha aseverado Pérez Llorca, que antes había anunciado que el pleno del Gobierno valenciano va a aprobar este martes por la tarde en una reunión extraordinaria un paquete de ayudas para los municipios afectados. La Diputación de Valencia ha aprobado con carácter urgente y extraordinario una ayuda de 750.000 euros a Oliva, Piles, Miramar, Bellreguard y Daimús, afectados por la dana Adam, una dotación de 150.000 euros a cada municipio que se distribuirán para garantizar su disponibilidad en el menor plazo posible, informa Efe.

Bernabé destaca la diferencia con la dana de 2024: "Anticipación y avisos" La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado en TVE que la tragedia que vivió esta comunidad en 2024, cuando 230 personas murieron como consecuencia de una dana, ha hecho que ante episodios de lluvias tan fuertes como la que este lunes vivió la región con la dana Adam se mejore, sobre todo en la "anticipación", para que todos los servicios de emergencias estén coordinados, y en los "avisos", para que la población esté prevenida ante situaciones peligrosas por los temporales. Un día después de esta dana, Bernabé ha explicado que los agentes desplegados a las zonas más afectadas siguen trabajando en el achique de aguas para volver cuanto antes a la normalidad. Los municipios más afectados por las lluvias intensas han amanecido con calles todavía inundadas y embarradas y con la mayoría de caminos rurales cortados, mientras los ayuntamientos revisan infraestructuras públicas, como los centros educativos. 06.44 min Bernabé destaca la diferencia con la dana de 2024: "Ahora ha habido anticipación y avisos" La delegada ha indicado que esta vez ha sido "una situación muy complicada, donde ha habido una información, una prevención" y una anticipación a la emergencia, así como una coordinación "desde el primer minuto" entre el Gobierno de España, la Generalitat y todos los ayuntamientos "para garantizarle a la ciudadanía una respuesta lo más inmediata".