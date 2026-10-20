Sánchez declara zona catastrófica los municipios afectados por la dana y "urge" a un acuerdo por la emergencia climática

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado este martes al puesto de mando avanzado en Oliva (Valencia) horas después del impacto de la dana Adam en la región, que ha dejado un balance de cuatro personas fallecidas y cientos de rescates a causa de las lluvias torrenciales. Durante horas la Generalitat ha tenido que confinar hasta 145 municipios de Valencia y Alicante.

Desde Oliva, y acompañado del president Juanfran Pérez Llorca, Sánchez ha avanzado que el Gobierno aprobará en las próximas semanas en el Consejo de Ministros la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de proteccón civil a todos los munipios afetados. "Vamos a poner recursos económicos, vamos a agilizar la contratación pública par que se recupere cuanto antes la normalidad", ha expresado el líder del Ejecutivo.

Sánchez, asimismo, ha enviado sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas y ha puesto en valor la "coordinación" con la Generalitat Valenciana. "Al final somos todos" y el sistema de protección civil está formado por distintos cuerpos, ha dicho.

El presidente, que ha sido recibido en Oliva entre abucheos y también aplausos por parte de los ciudadanos que se han acercado a su llegada, ha urgido a un "gran acuerdo de país frente a la emergencia climática".

"Entre todos tenemos que hacer un esfuerzo que nos permita reforzar esa cooperación no solo cuando se produce la emergencia sino también en el antes y en el después, para mitigar y adaptarnos a una realidad del clima distinta", ha dicho Sánchez para sumar adeptos a este gran pacto que ha planteado. Y ha añadido que ese acuerdo es de "puro sentido común" y que "salvaría vidas".