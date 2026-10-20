Sánchez declara zona catastrófica los municipios afectados por la dana y "urge" a un acuerdo por la emergencia climática
- Ha comparecido junto al president valenciano, Juanfran Pérez Llorca, desde el puesto de mando en Oliva (Valencia)
- Ambos apelan a la "coordinación" para la reconstrucción de los municipios afectados por las lluvias torrenciales
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado este martes al puesto de mando avanzado en Oliva (Valencia) horas después del impacto de la dana Adam en la región, que ha dejado un balance de cuatro personas fallecidas y cientos de rescates a causa de las lluvias torrenciales. Durante horas la Generalitat ha tenido que confinar hasta 145 municipios de Valencia y Alicante.
Desde Oliva, y acompañado del president Juanfran Pérez Llorca, Sánchez ha avanzado que el Gobierno aprobará en las próximas semanas en el Consejo de Ministros la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de proteccón civil a todos los munipios afetados. "Vamos a poner recursos económicos, vamos a agilizar la contratación pública par que se recupere cuanto antes la normalidad", ha expresado el líder del Ejecutivo.
Sánchez, asimismo, ha enviado sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas y ha puesto en valor la "coordinación" con la Generalitat Valenciana. "Al final somos todos" y el sistema de protección civil está formado por distintos cuerpos, ha dicho.
El presidente, que ha sido recibido en Oliva entre abucheos y también aplausos por parte de los ciudadanos que se han acercado a su llegada, ha urgido a un "gran acuerdo de país frente a la emergencia climática".
"Entre todos tenemos que hacer un esfuerzo que nos permita reforzar esa cooperación no solo cuando se produce la emergencia sino también en el antes y en el después, para mitigar y adaptarnos a una realidad del clima distinta", ha dicho Sánchez para sumar adeptos a este gran pacto que ha planteado. Y ha añadido que ese acuerdo es de "puro sentido común" y que "salvaría vidas".
Pérez Llorca: "Esta vez se avisó con tiempo"
También ha comparecido ante los medios el president valenciano, quien además de mostrar sus condolencias a los familiares de los fallecidos, y tras ello ha enfatizado que en esta ocasión "se avisó con tiempo" y que la respuesta ante la emergencia climática "nos permitió a todos coordinarnos mejor y prevenir".
"Hemos demostrado coordinación en la gestión de la emergencia, pero no ha terminado: ahora viene la fase de reconstrucción, donde creo que es muy importante que demostremos coordinación", ha insistido, apuntado a todos los estamentos del Estado para acelerar esa recuperación.
El president de la Generalitat ha expuesto también la importancia de la limpieza de barrancos y de ríos y que, por ello, será necesario establecer planes que garanticen un mejor drenaje con las obras hídricas.
Por último, ha enviado un mensaje de apoyo a todas aquellas personas que han podido perder su hogar o muchos de sus bienes: "No van a estar solas, vamos a estar a la altura y vamos a trabajar para recuperar cuanto antes la normalidad".