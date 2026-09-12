Retards i reducció d'oferta de trens a Rodalies pel robatori de coure
- Dues noves sostraccions provoquen demores i afecten la circulació de les línies R1, R2 Sud i els trens Regionals Sud
- A les últimes setmanes s'han multiplicat els furts, sovint en els mateixos punts de la xarxa, cosa que qüestiona la seguretat a les instal·lacions
Nou dissabte complicat per als usuaris de Rodalies. Durant el matí s'han registrat retards superiors als 20 minuts a la línia R2 Sud i als Regionals Sud per un robatori de cable a l'estació de França de Barcelona, segons han informat Protecció Civil i Renfe.
“🚆 Indignació i impotència entre els usuaris de Rodalies per les constants incidències per robatori de coure— RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 12, 2026
🕒 Aquest dissabte hi ha afectacions al servei de l'R1 per un furt entre El Clot i Badalona i també a l'R2 Sud a l'Estació de França | @laurahzurriaga pic.twitter.com/yaKfYH05XW“
El furt ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la Bifurcació Glòries-Clot, cosa que ha provocat que es reduís l'oferta a una freqüència de dos trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i passeig de Gràcia. Cap a les 12 del migdia ADIF ha donat la incidència per resolta i la xarxa ha anat recuperant gradualment la freqüència de pas habitual.
En paral·lel, un altre robatori de cable també ha afectat la circulació dels combois a l'R1 de Rodalies entre la Sagrera, a Barcelona, i Badalona.
Indignació entre els usuaris
Les plataformes d'usuaris denuncien que es tracta de la cinquena incidència per robatori de cable en menys d'una setmana a la xarxa ferroviària de Rodalies. "Això ja no és patiment, és una autèntica tortura per als usuaris de Rodalies", ha criticat Dignitat a les Vies en un missatge a X.
“🚨 UN ALTRE ROBATORI DE CABLE a l’Estació de França. Un altre.— Dignitat a les vies ⚫️ (@dignitatavies) September 12, 2026
Cada dia d’aquesta setmana hem tingut una incidència. CADA DIA. 😡
Això ja no és patiment, és una autèntica tortura per als usuaris de Rodalies. 🚆💥
❗️FINS QUAN? @mossos @Adif_es @rodalies @territoricat https://t.co/bvlXj8c1cC“
"Algú pensarà fer alguna cosa o estarem així sempre? Fareu fora ja Renfe i Adif per mals gestors, o continuarem menystinguts els usuaris?", ha qüestionat la plataforma Afectats per Rodalies.
D'altra banda, l'Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) ha expressat també la seva incredulitat. "Podem arribar a entendre que no es pot protegir tota la xarxa dels robatoris de coure, tot i que a aquestes altures, alguna cosa ja hauríem d'haver après. Ara bé, que sigui el cinquè robatori en sis dies en ple centre de Barcelona... Això és injustificable!", ha recalcat la PTP.
“Podem arribar a entendre que no es pot protegir tota la xarxa dels robatoris de coure, tot i que a aquestes altures, alguna cosa ja hauríem d'haver après.— PTP ~ Associació Promoció del Transport Públic (@transportpublic) September 11, 2026
Ara bé, que sigui el QUART robatori en CINC dies en ple centre de Barcelona... Això és injustificable! https://t.co/oU3EvezWNM“
Robatoris constants
Robar coure pot ser considerat un negoci rodó, segons els experts. El coure és un metall que és altament reciclable i té molts usos industrials, sobretot en activitats relacionades amb l'electrificació de l'economia, les energies renovables, la construcció o la digitalització. La demanda és tan alta que el preu d'aquesta matèria primera als mercats internacionals no ha deixat de pujar.
Que el coure sostret sigui fàcilment reintroduïble al mercat, tampoc ajuda la policia. Ho reconeixen els Mossos d'Esquadra i les empreses de gestió de residus. Es pot vendre fàcilment tant aquí com fora de les nostres fronteres. Des del 2010, els Mossos compten amb un pla específic contra el robatori de coure i en els últims anys s'han augmentat les inspeccions i el nivell d'alerta pels robatoris.
El que també és força significatiu és que al voltant del 40 % dels robatoris de coure a Espanya es produeixen a Catalunya. En el cas concret de la xarxa ferroviària, segons Adif fins al mes de juny s'han presentat més de 150 denúnucies per robatori de coure a les seves instal·lacions i ja s'ha superat la xifra total registrada els anys 2023 (113) i 2024 (127). Al ritme actual es dona per fet que quedarà curt el rècord assolit l'any passat, amb un total de 184 denúncies.
Entre els anys 2020 i 2022, la xifra de denúncies se situava entre les 30 i les 35, és a dir, que en 5 anys s'ha multiplicat per 5, cosa que també ha posat al damunt de la taula el debat sobre si els responsables de la infraestructura tenen ben dimensionat el dispositiu de seguretat per protegir les seves instal·lacions.