Relleu a la cúpula policial: Trapero dimiteix i Ferran López n'assumeix la direcció
- El director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, presenta la seva dimissió del càrrec i el substituirà Ferran López
- La comissària Sílvia Catà es convertirà en la nova cap dels Mossos d'Esquadra per prendre el relleu per jubilació de Miquel Esquius
El director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, ha deixat el càrrec, segons ha avançat La Vanguardia i han confirmat a RTVE Notícies fonts coneixedores de la reorganització de la cúpula policial. La seva sortida obre una nova etapa al capdavant de la direcció política i operativa dels Mossos d'Esquadra.
Per substituir-lo, el Govern ha apostat pel comissari Ferran López, que assumirà la direcció general de la Policia.
Sílvia Catà assumirà la prefectura dels Mossos
Els canvis també afecten la cúpula operativa del cos. La comissària Sílvia Catà serà la nova cap dels Mossos d'Esquadra i es convertirà en la màxima responsable policial del cos.
Catà assumirà aquestes funcions després de la jubilació de Miquel Esquius, que tanca una llarga trajectòria professional dins de la policia catalana.