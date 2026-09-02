Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Les notícies de RTVE Catalunya

Llum verda al futur Campus de Salut Clínic-UB

  • El pla preveu la construcció de 1.125 habitatges, la meitat protegits
  • La ubicació de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació de la UB a Esplugues, amb entrada en funcionament prevista per al curs 2032-2033
Evento de inauguración del Nou Campus de Salut Clínic-UB con autoridades como Jaume Collboni, Joan Guàrdia Olmos, Pere Aragonès y Josep Maria Campistol, junto a Patrícia Gomà.
Aitana Molina

El futur Campus de Salut Clínic-UB fa un pas decisiu amb l'aprovació de la fase preliminar del Pla Director Urbanístic (PDU) per part del Govern. El projecte ocuparà 70 hectàrees entre Barcelona, L'Hospitalet i Esplugues de Llobregat, i inclourà un gran hub sanitari i universitari, 1.125 habitatges, la meitat protgegits; zones verdes i comerç de proximitat.

Així mateix, la nova Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació de la UB s'ubicarà a Esplugues, amb la previsió que entri en funcionament el curs 2032-2033.

Es noticia: