Llum verda al futur Campus de Salut Clínic-UB
- El pla preveu la construcció de 1.125 habitatges, la meitat protegits
- La ubicació de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació de la UB a Esplugues, amb entrada en funcionament prevista per al curs 2032-2033
Aitana Molina
El futur Campus de Salut Clínic-UB fa un pas decisiu amb l'aprovació de la fase preliminar del Pla Director Urbanístic (PDU) per part del Govern. El projecte ocuparà 70 hectàrees entre Barcelona, L'Hospitalet i Esplugues de Llobregat, i inclourà un gran hub sanitari i universitari, 1.125 habitatges, la meitat protgegits; zones verdes i comerç de proximitat.
Així mateix, la nova Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació de la UB s'ubicarà a Esplugues, amb la previsió que entri en funcionament el curs 2032-2033.