El Govern i les diputacions uneixen forces per gestionar els boscos
- La Generalitat preveu "triplicar" la gestió forestal dels boscos públics per arribar a una mitjana anual de 2.000 hectàrees
- El protocol preveu la coordinació de dades, recursos i actuacions entre administracions per prevenir incendis i restaurar els espais afectats
La Generalitat de Catalunya i les quatre diputacions catalanes han signat al Monestir de Les Avellanes un protocol d'intencions per impulsar una gestió forestal coordinada a tot el país. Es tracta del primer acord d'aquestes característiques, amb l'objectiu d'establir un nou model de governança compartida davant els reptes derivats de la crisi climàtica. L'objectiu, segons ha anunciat el president de la Generalitat, a Òs de Balaguer, és arribar a gestionar una mitjana de 2.000 hectàrees anuals, tres vegades més que ara.
Les administracions consideren que els incendis forestals i els efectes del canvi climàtic obliguen a accelerar les actuacions sobre els boscos. L'acord aposta per la gestió activa del paisatge amb mesures com les tales estratègiques, la reducció de combustible vegetal i la creació de franges de protecció per reduir el risc de grans focs.
L'acord ha estat signat pels presidents de les quatre diputacions de Catalunya: Lluïsa Moret, de la de Barcelona; Miquel Noguer, de la de Girona; Joan Talarn, de la de Lleida; i Noemí Llauradó, de la de Tarragona.
Compromís en sis mesos
El protocol estableix un termini màxim de sis mesos per formalitzar un conveni que concreti les inversions, la coordinació tècnica i els mecanismes d'execució. Les institucions defensen que aquesta fórmula permetrà superar la fragmentació administrativa i garantir que cap municipi quedi sol davant l'amenaça dels incendis.
El nou marc inclou vuit línies d'actuació prioritàries: protecció dels municipis, gestió activa dels boscos, actuacions a la interfície urbana-forestal, sistemes de dades compartits, planificació supramunicipal, suport a propietaris i ADF, coordinació dels dispositius d'alt risc i protocols de recuperació després dels incendis.
“🌲 Catalunya reforça la lluita contra els grans incendis.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 28, 2026
La Generalitat i les quatre diputacions acorden coordinar la gestió forestal i ampliar les actuacions als boscos públics per adaptar-se a la nova realitat climàtica.
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Pla per triplicar la gestió forestal
Paral·lelament, el Govern ha anunciat un pla extraordinari per als boscos de titularitat pública.L'Executiu preveu passar de les 600 hectàrees gestionades aquest 2026 a 2.000 hectàrees anuals el 2029, triplicant així la capacitat d'actuació i garantint una gestió efectiva dels espais forestals considerats prioritaris.
Diversos municipis afectats per grans focs denuncien que afronten aquesta problemàtica amb recursos insuficients i reclamen una major implicació de les administracions en la prevenció i manteniment dels boscos.
Un any després del gran incendi de Xerta, on van cremar més de 3.300 hectàrees, la recuperació del territori continua sent lenta i els responsables locals asseguren que s’han sentit sols durant el procés. A Lladurs, afectada recentment per un altre incendi forestal, tant l’Ajuntament com les ADF valoren la ràpida actuació dels Bombers, però adverteixen que les ajudes actuals són insuficients. Tots coincideixen que cal invertir més en la cura dels boscos durant l’hivern i dotar de més recursos els petits municipis amb una gran massa forestal per fer-los més resilients davant futurs incendis.