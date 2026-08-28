El Govern i les diputacions uneixen forces per gestionar els boscos
- El nou conveni de cooperació institucional preten donar una resposta integral, coordinada i d'abast nacional a la crisi climàtica
- El protocol preveu la coordinació de dades, recursos i actuacions entre administracions per prevenir incendis i restaurar els espais afectats
La Generalitat de Catalunya i les quatre diputacions catalanes han signat al Monestir de Les Avellanes un protocol d'intencions per impulsar una gestió forestal coordinada a tot el país. Es tracta del primer acord d'aquestes característiques, amb l'objectiu d'establir un nou model de governança compartida davant els reptes derivats de la crisi climàtica.
Les administracions consideren que els incendis forestals i els efectes del canvi climàtic obliguen a accelerar les actuacions sobre els boscos. L'acord aposta per la gestió activa del paisatge amb mesures com les tales estratègiques, la reducció de combustible vegetal i la creació de franges de protecció per reduir el risc de grans focs.
Compromís en sis mesos
El protocol estableix un termini màxim de sis mesos per formalitzar un conveni que concreti les inversions, la coordinació tècnica i els mecanismes d'execució. Les institucions defensen que aquesta fórmula permetrà superar la fragmentació administrativa i garantir que cap municipi quedi sol davant l'amenaça dels incendis.
El nou marc inclou vuit línies d'actuació prioritàries: protecció dels municipis, gestió activa dels boscos, actuacions a la interfície urbana-forestal, sistemes de dades compartits, planificació supramunicipal, suport a propietaris i ADF, coordinació dels dispositius d'alt risc i protocols de recuperació després dels incendis.
“🌲 Catalunya reforça la lluita contra els grans incendis.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 28, 2026
La Generalitat i les quatre diputacions acorden coordinar la gestió forestal i ampliar les actuacions als boscos públics per adaptar-se a la nova realitat climàtica.
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Pla per triplicar la gestió forestal
Paral·lelament, el Govern ha anunciat un pla extraordinari per als boscos de titularitat pública.
L'Executiu preveu passar de les 600 hectàrees gestionades aquest 2026 a 2.000 hectàrees anuals el 2029, triplicant així la capacitat d'actuació i garantint una gestió efectiva dels espais forestals considerats prioritaris.