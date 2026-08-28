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Les notícies de RTVE Catalunya

El Govern i les diputacions uneixen forces per gestionar els boscos

  • El nou conveni de cooperació institucional preten donar una resposta integral, coordinada i d'abast nacional a la crisi climàtica
  • El protocol preveu la coordinació de dades, recursos i actuacions entre administracions per prevenir incendis i restaurar els espais afectats
Un operari talla un pi en el marc de les tasques de creació de franges de protecció contra els incendis a Tarragona
Un operari talla un pi en el marc de les tasques de creació de franges de protecció contra els incendis a Tarragona Eloi Tost | ACN
Marc Guasch Ferreiro
Marc Guasch Ferreiro

La Generalitat de Catalunya i les quatre diputacions catalanes han signat al Monestir de Les Avellanes un protocol d'intencions per impulsar una gestió forestal coordinada a tot el país. Es tracta del primer acord d'aquestes característiques, amb l'objectiu d'establir un nou model de governança compartida davant els reptes derivats de la crisi climàtica.

Les administracions consideren que els incendis forestals i els efectes del canvi climàtic obliguen a accelerar les actuacions sobre els boscos. L'acord aposta per la gestió activa del paisatge amb mesures com les tales estratègiques, la reducció de combustible vegetal i la creació de franges de protecció per reduir el risc de grans focs.

Compromís en sis mesos

El protocol estableix un termini màxim de sis mesos per formalitzar un conveni que concreti les inversions, la coordinació tècnica i els mecanismes d'execució. Les institucions defensen que aquesta fórmula permetrà superar la fragmentació administrativa i garantir que cap municipi quedi sol davant l'amenaça dels incendis.

El nou marc inclou vuit línies d'actuació prioritàries: protecció dels municipis, gestió activa dels boscos, actuacions a la interfície urbana-forestal, sistemes de dades compartits, planificació supramunicipal, suport a propietaris i ADF, coordinació dels dispositius d'alt risc i protocols de recuperació després dels incendis.

Pla per triplicar la gestió forestal

Paral·lelament, el Govern ha anunciat un pla extraordinari per als boscos de titularitat pública.

L'Executiu preveu passar de les 600 hectàrees gestionades aquest 2026 a 2.000 hectàrees anuals el 2029, triplicant així la capacitat d'actuació i garantint una gestió efectiva dels espais forestals considerats prioritaris.

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