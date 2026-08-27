Bloquejada la repatriació d'un català ferit a Tailàndia
- L’hospital de Bangkok no autoritza el trasllat de Marc Campo a Espanya fins que s’abonin els 60.000 - 65.000 euros de la intervenció quirúrgica, malgrat que el seu estat ja permetria volar sense risc vital
- El jove, que va patir fractures múltiples i una contusió cerebral en un accident de moto, acumula despeses hospitalàries d’entre 3.000 i 5.000 euros diaris mentre la seva assegurança només cobreix uns 15.000 euros
Marc Campo, de 29 anys i resident a Barcelona, continua ingressat en un hospital privat de Bangkok després de patir un greu accident de trànsit durant unes vacances a Tailàndia. Tot i haver estat operat amb èxit, la seva repatriació a Espanya està bloquejada fins que s’aboni el cost de la intervenció, que ascendeix a entre 60.000 i 65.000 euros.
L’accident
Els fets van tenir lloc el 17 d’agost. Campo viatjava per Tailàndia amb un amic i es desplaçava en moto quan va impactar contra una furgoneta del govern tailandès.
Segons la versió de la família, el vehicle hauria accedit a la via de manera incorrecta i hauria ocupat diversos carrils, sense donar temps al motorista per evitar la col·lisió.
Les lesions
A conseqüència de l’impacte, el jove va patir fractures al fèmur, al braç esquerre i al canell, a més d’una contusió cerebral.
Els metges li han reconstruït el fèmur, una part del braç i la mà. Tot i l’èxit de l’operació, la família assegura que actualment només pot moure lleugerament la cama esquerra, mentre que la resta del cos presenta una mobilitat molt limitada.
La factura mèdica frena el retorn
Campo està ingressat al Ruamjairak Hospital de Bangkok, un centre privat.
Malgrat que l’estat de salut ja permetria un trasllat aeri sense risc vital, l’hospital no autoritza la repatriació fins que es liquidi el deute pendent de la intervenció quirúrgica. A més, cada jornada d’ingrés suposa una despesa addicional d’entre 3.000 i 5.000 euros, fet que incrementa constantment la factura total.
Una assegurança insuficient
El jove havia contractat una mútua de viatge, però la cobertura és limitada.
Segons la família, l’asseguradora assumeix com a màxim uns 15.000 euros, una quantitat molt inferior al cost mèdic acumulat. Aquest divendres està previst que la companyia torni a presentar una sol·licitud de repatriació davant l’hospital tailandès.
Campanya de recaptació
Per fer front a les despeses, familiars i amics han impulsat una campanya a GoFundMe. La iniciativa ja ha recaptat prop de 21.000 euros, el 83% de l’objectiu inicial de 26.000 euros, amb unes 450 donacions. Gràcies a una part dels fons recaptats, uns 14.000 euros, l'hospital va acceptar desbloquejar la intervenció quirúrgica.
Suport institucional
L’Ajuntament d’Esparreguera, municipi vinculat a la família, manté contacte amb l’entorn del jove i treballa per oferir suport institucional. El consistori explora vies de mediació amb diferents administracions per facilitar recursos relacionats amb l’assistència sanitària i el procés de retorn.
Per la seva banda, l’ambaixada espanyola a Tailàndia s’ha posat en contacte amb la família per seguir l’evolució del cas i interessar-se pel seu estat de salut. Segons la família, la representació diplomàtica els ha traslladat que les seves possibilitats d’actuació són limitades, ja que el cas no és competència directa seva.
La importància de l’assegurança de viatge
Experts del sector assegurador recomanen contractar una cobertura mèdica àmplia i adaptada al destí, especialment en països fora de la Unió Europea.
Recorden que disposar d’una mútua privada no sempre garanteix la cobertura íntegra de les despeses sanitàries a l’estranger i que és important revisar els límits d’indemnització, hospitalització i repatriació abans de viatjar.
A la Unió Europea, la Targeta Sanitària Europea facilita l’accés a l’assistència mèdica pública, però aquesta protecció no és aplicable en països com Tailàndia.