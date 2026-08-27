Alliberat a Caldes de Montbui un home segrestat per narcotraficants
- La Policia Nacional rescata un home segrestat durant deu dies per una disputa vinculada a la desaparició de 500 quilos de cocaïna
La Policia Nacional ha alliberat a Caldes de Montbui un home que feia deu dies segrestat. La víctima havia estat retinguda arran d'una disputa relacionada amb la presumpta desaparició d'un carregament de més de 500 quilos de cocaïna transportat en un camió.
Segons ha informat la Direcció General de la Policia Nacional, l'home presentava evidents signes de violència després d'haver estat colpejat repetidament. El rescat es va produir quan el seu captor el traslladava en vehicle cap a una zona muntanyosa i apartada.
“🚨 Rescatat a Caldes de Montbui un home que portava deu dies segrestat.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 27, 2026
La investigació apunta a una disputa per la desaparició d’un carregament de més de 500 quilos de cocaïna | @policia @RTVECatalunya pic.twitter.com/u0Mz2wLuDg“
L'origen del conflicte
La investigació apunta que el responsable de l'organització criminal va encarregar el transport de la droga a un intermediari, que al seu torn va recórrer a una tercera persona per efectuar el trajecte entre Portugal i Espanya. Durant el viatge, aquest conductor hauria simulat un volcament i robatori de la mercaderia abans de fugir i amagar-se.
Segrest per obtenir informacióLa desaparició de la cocaïna va generar una forta desconfiança dins de la xarxa de narcotràfic. Davant la impossibilitat d'aclarir què havia passat amb la càrrega, l'organitzador va responsabilitzar l'intermediari del transport. A finals de juliol, aquest home va ser segrestat, agredit i amenaçat per obligar-lo a revelar el parador del conductor desaparegut i de la droga.
Detenció del sospitós
Després de diverses gestions, els agents van localitzar una nau industrial a Sabadell on sospitaven que hi havia la víctima. Finalment, van interceptar un vehicle als voltants de Caldes de Montbui amb el segrestador i el retingut a bord.
El sospitós va intentar envestir els cotxes policials i empunyar una arma de foc abans de ser reduït i detingut com a presumpte autor dels delictes de segrest i tinença il·lícita d'armes.