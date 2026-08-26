El Barça canvia l’homenatge als mundialistes per una exaltació de l’estelada
- Joan Laporta suspèn l'homenatge proposat per la FEF després de l'incident de la Policia Nacional contra un seguidor a Elx
- L'ANC repartirà 10.000 estelades a l'exterior de l'estadi just abans del partit
Gir de guió al partit entre el Barça i l’Athletic de Bilbao d’aquest dijous. El FC Barcelona ha decidit suspendre l’homenatge als jugadors blaugranes campions del món amb la selecció espanyola que s’havia de celebrar aquest dijous abans del partit de Lliga contra l’Athletic Club. En canvi, el club dona suport a un "acte d'exaltació a l'estelada" en que l'ANC repartirà fins a 10.000 banderes independentistes a l'entrada del Camp Nou.
La decisió arriba després de la polèmica generada per l’actuació policial contra un aficionat del Barça que portava una estelada abans del partit disputat a Elx.
“🔴 El Barça suspèn l'homenatge als campions del món previst al partit davant l'Athletic per l'incident de la Policia Nacional amb un seguidor— RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 26, 2026
Laporta ha anunciat que dijous hi haurà un "acte d'exaltació de l'estelada" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/ltdkQd8yft“
El president blaugrana ha explicat que l’acte de reconeixement als mundialistes havia estat una iniciativa de la Federació Espanyola de Futbol, però considera que ara mateix no es dona el context adequat per tirar-lo endavant. "No es dona el context ni el moment més apropiat", ha assegurat. També ha afegit que "ho hem comunicat a la Federació Espanyola i ho entén. El futbol ha de servir per unir i no per generar certs enfrontaments".
Crida a omplir el Camp Nou d’estelades
La cancel·lació arriba després que entitats com l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural hagin fet una crida als aficionats perquè assisteixin al partit amb estelades. L’ANC ha anunciat el repartiment de 10.000 estelades als accessos de l’estadi i ha convertit la cita en una mobilització de suport a aquest símbol.
En lloc de l’homenatge als campions del món, el club impulsarà un acte d’exaltació de l’estelada abans de l’inici de l’encontre. Laporta ha defensat la presència d’aquesta bandera a les graderies perquè, segons ha afirmat, "expressa els anhels de llibertat i voluntat de ser lliures de molts culers i catalans". El president blaugrana ha reclamat respecte per aquest símbol i pel dret dels aficionats a exhibir-lo als estadis.
Crítiques a l’actuació policial
Laporta també ha condemnat amb contundència la intervenció de la Policia Nacional a Elx i l’ha qualificat de "desproporcionada i violenta". El màxim dirigent blaugrana ha assenyalat que el club s’ha posat a disposició del soci afectat i de la seva família per oferir-los suport.
“🏛️ El Govern defensa que s'investigui l’actuació policial a l’Elx-Barça.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 25, 2026
🗣️ "Les estelades no estan prohibides. La delegació del Govern assegura que no es va donar l'ordre de requisar banderes" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/60EbpRDv8Y“
A més, ha afirmat que "les imatges són esfereïdores" i ha expressat el desig que els fets siguin investigats i que s’apliquin "les sancions que corresponguin". També ha manifestat l’esperança que l’acte previst al Camp Nou serveixi perquè els aficionats "puguem anar amb l’estelada sense que corri perill la nostra integritat física".