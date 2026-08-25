Roda de Berà decreta dos dies de dol per les ferides greus dels aiguats
- La mare i la filla de 18 anys estaven en estat crític per la caiguda d’un mur del passeig marítim a sobre les parades del mercat
- L'Ajuntament convoca un minut de silenci a les 19:00 hores a la plaça de l'Ajuntament
Les dues dones, una mare i la seva filla de 18 anys, que havien resultat ferides en estat crític després de la caiguda d’un mur al passeig marítim de Roda de Berà durant el temporal de dissabte, han mort aquest dimarts, segons ha informat el mateix ajuntament. Les víctimes es trobaven al seu lloc de venda al mercat d'artesania del passeig marítim quan, cap a les dues de la matinada, l’estructura d'un mur es va ensorrar i els va caure al damunt.
Les dues dones van ser rescatades pels Bombers de la Generalitat i traslladades en estat crític l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, on finalment han mort.
Dol oficial al municipi
L’Ajuntament de Roda de Berà ha expressat el seu condol a la família i als éssers estimats de les víctimes. El consistori ha convocat un minut de silenci aquest dimarts a la tarda abans de l’acte d’havaneres i ha decretat dos dies de dol oficial, amb les banderes onejant a mig pal.
L’alcalde, Pere Virgili, ha mantingut contacte amb la família i ha traslladat el suport del municipi en uns moments marcats per la commoció i el dolor.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat les seves condolences a familiars i amics de les víctimes a través de la xarxa X, qualificant els fets com una notícia que “colpeja profundament”.
Reclam de mesures estructurals
Arran dels efectes del temporal, l’alcalde ha reclamat actuacions per reduir l’impacte de futures inundacions. Virgili assenyala la línia ferroviària com una infraestructura que dificulta la sortida de l’aigua cap al mar i insta Adif a fer-la més permeable.
Sobre la no activació de l’ES-Alert, tant els alcaldes de la zona com el Govern sostenen que l’episodi no va assolir els nivells tècnics establerts per activar aquest sistema d’avís a la població.