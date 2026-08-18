Es dispara el saldo negatiu entre importacions i exportacions
- El fort augment de les importacions energètiques eleva el dèficit comercial de Catalunya un 106%
- Les exportacions pugen un 2,9% al juny a Catalunya, però el saldo negatiu s'eleva als 1.390 milions, nou màxim històric
L’escletxa entre importacions i exportacions a Catalunya s’ha duplicat en l’últim any fins a assolir per primera vegada un saldo negatiu de 1.390 milions d’euros.
La principal causa és l’augment sostingut de les compres a l’exterior, que al juny van registrar un màxim històric de 10.678,3 milions d’euros, un 10% més que fa un any, segons les dades publicades pel Ministeri d’Economia, Comerç i Empresa.
Saldo negatiu en energia
L’encariment dels productes energètics, vinculat a les tensions geopolítiques a l’Orient Mitjà, ha estat un dels principals factors d’aquest desequilibri.
Les importacions de carburants i altres productes energètics van créixer un 63% interanual al juny i van arribar als 937,1 milions d’euros, convertint-se en el sector amb l’increment més intens.
Tot i que les exportacions energètiques també van augmentar, amb un creixement del 14,7% fins als 420,7 milions d’euros, la diferència entre vendes i compres a l’exterior va deixar un saldo negatiu de 516,4 milions d’euros en aquest àmbit.
Químics, equips i automòbil
Els principals sectors importadors també van incrementar les seves compres: els productes químics van pujar un 9,7% fins als 2.230,3 milions d’euros; els béns d’equip, un 3,1% fins als 2.148,5 milions; i l’alimentació, begudes i tabac, un 13,9% fins als 1.385,1 milions.
En paral·lel, el sector de l’automòbil continua immers en la transformació derivada de l’electrificació. Les exportacions van créixer un 8,6%, però les importacions ho van fer encara més, un 12,4%, deixant un saldo negatiu de 341,9 milions d’euros.
La majoria de les importacions es concentren a la UE, amb 5.607,7 milions (+4,9%), i Àsia, amb 2.824,2 milions (+9,4%).
Les exportacions també creixen
Malgrat l’augment del dèficit comercial, les exportacions catalanes van avançar un 2,9% al juny fins als 9.287 milions d’euros, el segon millor registre per a aquest mes de tota la sèrie històrica, només superat pel juny del 2023.
La Unió Europea continua sent el principal mercat de destinació, amb el 61,7% de les vendes a l’exterior i un creixement del 8,1%.La llista de les destinacions més importants el completen la resta d’Europa (1.050,5 milions, -14,5% interanual), Amèrica (1.015,4 milions, -9,9%) i Àsia (748,4 milions, -1,1%).
Els béns d’equip van augmentar les exportacions un 7,1% interanual, fins als 1.545,3 milions d’euros. Tanmateix, els productes químics van reduir les vendes a l’exterior un 5,7% interanual (2.640,9 milions), com també ho va fer en un 5,3% el sector d’aliments, begudes i tabac (1.336,7 milions).