L'allargament de la vida útil d'Almaraz reobre el debat per endarrerir el tancament d'Ascó i Vandellòs
- Foment del Treball i el PPC insten el govern espanyol a aplicar la mateixa decisió a les tres centrals nuclears catalanes
- Sumar veu la pròrroga a Almaraz com un incompliment del PSOE al pacte de govern
El govern espanyol ha allargat la vida útil de la central nuclear d'Almaraz (Extremadura) fins al juny del 2030, tal com recull el Butlletí Oficial de l'Estat d'aquest divendres. Segons l'executiu, ho ha decidit després de comprovar que és segura i no genera cap cost extra a la ciutadania. La pròrroga d'Almaraz ha reobert el debat per endarrerir el tancament de les centrals d'Ascó I, Ascó II i Vandellòs II.
Foment del Treball ha instat al govern espanyol a allargar la vida útil de les tres centrals nuclears catalanes. El calendari actual és deixar sense activitat Ascó I el 2030, Ascó II el 2032 i Vandellòs II el 2035. La patronal catalana ha celebrat aquesta decisió de l'executiu com "un pas en la bona direcció" i ha demanat que "la política energètica s'ha de basar en criteris tècnics, econòmics i de seguretat de subministrament, no en plantejaments ideològics".
En la mateixa línia, el Partit Popular de Catalunya (PPC) ha demanat prorrogar la vida de les tres nuclears. En un comunicat difós per la formació aquest divendres, els populars reclamen un "tracte similar a Almaraz" i veuen una "contradicció" que a Extremadura s'allargui la seva vida útil, però que el PSC aposti pel seu tancament a Catalunya. El PPC ha matisat que l'allargament s'hauria de fer "sempre sota el criteri del Consell de Seguretat Nuclear" per garantir la seguretat.
Els alcaldes de Vandellòs, Hospitalet de l'Infant i Ascó han celebrat la decisió del govern sobre Almaraz i creuen que s'obre la porta perquè també s'allargui l'activitat en les centrals catalanes.
Sumar veu un incompliment del pacte de govern
Els socis de la coalició de l'executiu, Sumar, veuen la pròrroga d'Almaraz com un "incompliment" per part del PSOE amb el pacte de govern. El seu portaveu i ministre de Cultura, Ernest Urtasun, considera que és una "cessió" dels socialistes a l'"oligopoli energètic" i que va en contra de la transició verda. "Exigim que es mantingui el calendari de tancament de les centrals nuclears", ha assenyalat Urtasun en unes declaracions difoses per Sumar.