Lleida obre un nou refugi d'emergència per allotjar 160 temporers
- El pavelló 4 de la Fira de Lleida acull persones sense sostre durant 13 nits, fins al 17 d'agost
- La campanya comptabilitza 1.950 temporers, gairebé el doble que l'any passat, durant una temporada marcada per manca de feina
Lleida amplia fins al 17 d'agost el dispositiu d'acollida per a temporers sense sostre amb l'obertura del pavelló 4 de la Fira de Lleida. L'espai posa a disposició 160 places noves per donar resposta a les persones que, durant les darreres setmanes, han dormit al ras als voltants del recinte firal per manca de places als equipaments municipals.
El nou dispositiu està operatiu durant 13 nits i se suma a les places que ja ofereixen el pavelló 3, el Centre d'Atenció a Temporers (CAT1) i els pisos municipals. L'objectiu és alleugerir la pressió sobre aquests recursos i evitar que les persones que arriben a la ciutat durant la campanya de la fruita es quedin sense un lloc on passar la nit.
La mesura, impulsada per l'Ajuntament de Lleida amb el suport de la Generalitat, arriba després d'un estiu marcat per un augment especialment notable de l'arribada de temporers. El consistori qualifica la situació d'"excepcional" i ha activat aquest recurs com una mesura temporal d'emergència.
Augmenten els temporers
L'oficina única d'atenció als temporers ja ha comptabilitzat unes 1.950 persones, gairebé el doble que l'any passat, quan se'n van registrar 1.023 durant tota la campanya.
L'increment es va fer especialment visible a partir del 25 de juny. Segons les dades facilitades per l'Ajuntament, el nombre de persones que dormien a l'exterior dels pavellons va arribar a un màxim d'unes 240 persones en un dels moments de més pressió del mes de juliol.
Tot i que la xifra s'ha reduït recentment fins a unes 180 persones, els equipaments disponibles continuen pràcticament plens. El pavelló 3 disposa de més d'un centenar de places, mentre que el CAT1 i els habitatges municipals completen l'oferta d'allotjament.
On passar la nit?
El pavelló 4 funciona aproximadament entre les 18:00 h i les 8:00 h del matí. Les persones que hi accedeixin podran disposar d'allotjament durant un màxim de 13 nits si es troben en procés de recerca de feina, mentre que el límit serà de cinc nits per a aquelles que ja estiguin treballant.
L'espai disposa de llits, lavabos, dutxes, serveis de neteja i seguretat, així com professionals de l'àmbit social que fan seguiment i acompanyament dels usuaris.
També els hi garanteixen alimentació, tot i que amb un sistema diferent del del pavelló 3. En aquest cas, els usuaris reben kits alimentaris per cobrir el sopar i l'esmorzar, ja que el pavelló no disposa de menjador.
La gestió del dispositiu va a càrrec de l'entitat Sant Joan de Déu, amb el suport econòmic de la Generalitat.
Menys feina disponible
L'augment de l'arribada de temporers es produeix en un context particular de la campanya agrícola d'aquest estiu. Des de l'Ajuntament apunten que la bona expectativa inicial de la campanya de la fruita pot haver actuat com a reclam per a l'arribada de treballadors, però que la realitat és que hi ha menys feina disponible de la que s'esperava.
A això s'hi afegeix el canvi progressiu en el model de contractació agrícola. Cada vegada tenen més pes els contractes en origen i els treballadors que repeteixen campanya, fet que redueix la necessitat de recórrer a persones que arriben a Lleida sense una feina garantida.
Aquesta combinació ha deixat una part dels temporers en una situació especialment vulnerable: han arribat a la ciutat buscant una oportunitat laboral, però no han trobat feina ni allotjament.
L'Ajuntament revisarà els casos de treballadors
La situació també ha posat sobre la taula el compliment de les obligacions d'allotjament dels treballadors agrícoles. La Paeria ha detectat indicis que una part de les persones que dormen a l'exterior podrien estar treballant durant la campanya de la fruita.
Per comprovar-ho, els serveis municipals han fet un primer cribratge aleatori a una setantena de temporers i han traslladat els casos detectats a la Inspecció de Treball. L'Ajuntament preveu repetir aquestes comprovacions amb l'entrada en funcionament del nou pavelló.
En els casos en què una persona sigui contractada per treballar en la campanya agrícola i no disposi d'un lloc on allotjar-se, correspon a l'empresa facilitar-li l'allotjament d'acord amb les obligacions establertes.
Solució d'emergència
L'obertura del pavelló 4 permet donar una resposta immediata a una situació que ha superat la capacitat dels recursos habituals, però el consistori ja planteja que caldrà buscar solucions estructurals.
El tinent d'alcalde, Carlos Enjuanes, ha defensat la necessitat de revisar el model de gestió de la campanya agrària de cara a l'any vinent. La voluntat és que situacions d'aquest tipus no recaiguin exclusivament sobre l'Ajuntament de Lleida i "que les diferents administracions implicades assumeixin també la seva responsabilitat i millor coordinació".
De moment, el nou pavelló permet que 160 persones que fins ara no tenien un lloc on dormir puguin passar la nit sota cobert durant les pròximes dues setmanes. Una mesura temporal que intenta donar aire a una campanya marcada per una arribada de temporers molt superior a la prevista.