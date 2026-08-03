La Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en els ajuts de la DGAIA a joves extutelats
- Les diligències analitzen si els fets responen a deficiències de control administratiu o podrien constituir un delicte de malversació
La Fiscalia Anticorrupció ha obert una investigació per aclarir possibles irregularitats en la concessió d'ajuts públics destinats a joves extutelats per la Generalitat. La investigació pretén determinar si les incidències detectades van ser conseqüència d'una mala gestió administrativa o si, per contra, podrien encaixar en un presumpte delicte de malversació de fons públics.
Segons ha transcendit, la fiscalia va sol·licitar al març informació a l'Oficina Antifrau de Catalunya sobre diverses anomalies relacionades amb aquestes prestacions.
Dues investigacions obertes per Antifrau
L'Oficina Antifrau tenia en marxa dues investigacions arran de la denúncia presentada per un alertador. La primera se centrava en la gestió dels ajuts a l'emancipació per a joves extutelats, mentre que la segona analitza la concessió d'habitatges destinats a aquest col·lectiu.
En el marc de la primera investigació, Antifrau va detectar diferents situacions susceptibles d'irregularitat, entre les quals la concessió d'ajuts duplicats o el manteniment de prestacions a beneficiaris que ja no residien a Catalunya.
Un informe xifra en 167 milions en prestacions indegudes
Les sospites es van reforçar arran d'un informe de la Sindicatura de Comptes que va quantificar en més de 167 milions d'euros les prestacions concedides indegudament per l'antiga Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) entre els anys 2016 i 2024.
Aquestes conclusions han contribuït a impulsar les diligències obertes per la fiscalia per esclarir l'abast de les possibles irregularitats i les eventuals responsabilitats derivades de la seva gestió.
Fiscalia analitza el control exercit per les entitats gestores
L'Oficina Antifrau ja ha tancat la investigació relativa als ajuts econòmics i ha remès les conclusions a la fiscalia. Ara serà el ministeri públic qui haurà d'avaluar si les entitats encarregades de gestionar aquestes prestacions van exercir un control adequat sobre els expedients i els requisits dels beneficiaris.
L'anàlisi també haurà de determinar si les incidències detectades van provocar un perjudici econòmic per a les arques públiques.
Continua oberta la investigació sobre els pisos per a extutelats
Paral·lelament, Antifrau manté oberta la segona investigació relacionada amb habitatges destinats a joves extutelats. Les indagacions apunten a la possible existència de pisos finançats per la Generalitat que no haurien estat ocupats malgrat continuar generant despesa pública.
La fiscalia haurà de concloure ara si els fets detectats constitueixen algun tipus d'il·lícit penal o si responen a deficiències en els mecanismes de supervisió i seguiment.
Canvis en la gestió de les prestacions
En aquest context, el Departament de Drets Socials assumirà a partir del gener del 2027 el seguiment de les prestacions destinades als joves extutelats, amb l'objectiu de reforçar-ne el control i la supervisió.