Estalviar 6 milions d'hores l'any en burocràcia a Catalunya
- La Generalitat redissenya tràmits per fer-los més àgils, digitals i comprensibles, amb millores en salut, educació i gestions administratives.
- La Generalitat accelera la transformació de 170 tràmits per fer-los més fàcils i accessibles
La Generalitat ha redissenyat 170 dels 2.000 tràmits administratius existents per fer-los més senzills, comprensibles i àgils per a la ciutadania. El Govern preveu ampliar aquesta transformació a una quarantena de tràmits més i calcula que la reforma permetrà estalviar 6 milions d’hores anuals en gestions administratives.
Una de les principals novetats és la substitució dels tradicionals formularis en PDF per formularis web intel·ligents. Durant el 2025 i els primers mesos del 2026 s’han transformat 1.800 formularis a format web, una mesura que busca fer els tràmits més intuïtius i reduir errors.
Aquesta estratègia s’emmarca en diferents plans de desburocratització, com el Pla Cura i l’avantprojecte de llei de simplificació urbanística i ambiental.
Salut, educació i parelles de fet
- Entre els exemples més destacats hi ha la digitalització del consentiment sanitari informat. Les persones que s’han de sotmetre a una intervenció quirúrgica poden signar ara la documentació a través de La Meva Salut, evitant desplaçaments previs a l’hospital.
- En educació, una nova aplicació permet als docents acceptar o rebutjar substitucions des del mòbil amb un sol clic. El Govern assegura que aquesta eina agilitza la cobertura de vacants i que ja gestiona el 20% de les adjudicacions. Tanmateix, sindicats com USTEC critiquen que el termini de resposta sigui de només trenta minuts i reclamen mantenir l’hora actual de marge.
- També s’ha simplificat el registre de parelles de fet. Ara només cal que una de les dues persones presenti la sol·licitud i l’altra hi doni el consentiment mitjançant un enllaç digital. L’executiu calcula que aquesta modificació evitarà més de 1.700 incidències anuals.
- Una altra millora afecta l’autorització d’ocupació del domini públic marítim-terrestre, necessària per instal·lar guinguetes o organitzar activitats a les platges. El tràmit s’ha convertit en un formulari web i, segons el Govern, aquesta simplificació ja ha reduït en un 55% les consultes d’ajuda relacionades amb aquest procediment.
- La simplificació també arriba als àmbits forestal i agrícola. El tràmit de rompuda forestal per convertir terrenys forestals en sòl agrícola s’ha digitalitzat amb formularis més intuïtius i mapes interactius que permeten delimitar la zona d’actuació sense haver d’introduir coordenades. Aquesta funcionalitat s’estén a altres procediments relacionats amb el territori i el control d’espècies que causen danys als cultius.
- A més, el registre de maquinària agrícola s’ha simplificat incorporant llistats de marques i models per reduir errors.
La intel·ligència artificial guanya pes
La Generalitat ha incorporat 38 sistemes d’intel·ligència artificial dins la seva organització des del 2025. Aquestes eines ajuden a classificar informació, validar documents i agilitzar diferents processos administratius.
Entre els projectes en marxa hi ha un assistent per al registre de productors de residus que ajudarà la ciutadania a identificar els residus generats per la seva activitat econòmica. També formen part d’aquesta estratègia el cercador intel·ligent de gencat.cat i l’assistent virtual de subvencions de l’Institut Català d’Energia.