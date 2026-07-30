El perill ocult de publicar fotografies durant les vacances
- Les metadades de les imatges i la ubicació en temps real revelen informació clau als ciberdelinqüents
- El 2025 es van registrar prop de 16.000 robatoris en domicilis a Catalunya, la majoria a la província de Barcelona
Arriba la temporada de les vacances d'estiu i amb elles la temptació de compartir a les xarxes socials cada detall dels nostres plans i viatges: platges paradisíaques, sopars a terrasses i moments de desconnexió... Però aquesta exposició digital pot sortir molt cara. Darrere d'una fotografia aparentment innocent s'hi pot amagar molta més informació de la que es veu a simple vista.
Segons adverteix Laura Caballero, directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, "les fotografies que compartim, per exemple a través de canals com WhatsApp, contenen metadades: petites dades incrustades que poden donar les coordenades exactes d'on s'ha pres la foto". D'aquesta manera, qualsevol persona pot saber no només que no ets a casa, sinó on et trobes exactament en aquell moment.
Publicar a la tornada
Aquesta sobreexposició té conseqüències directes en la seguretat de la llar. L'any 2025 es van registrar a Catalunya prop de 16.000 robatoris en domicilis, dels quals més de 10.000 es van concentrar a la província de Barcelona. Durant l'època estival, aquest risc s'incrementa notablement.
Per evitar ensurts, des de l'Àrea Central de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra recomanen reduir al màxim la petjada digital quan s'és fora. La regla d'or és clara: no publicar fotografies ni comentaris en temps real que evidenciïn que l'habitatge està buit. És molt més segur esperar a tornar a casa per compartir els records del viatge.
Un risc invisible
Els perills no només estan a la xarxa social, sinó també a les connexions utilitzades mentre es viatja. Els Mossos d'Esquadra demanen extremar la precaució amb les xarxes Wi-Fi obertes d'hotels, restaurants o aeroports, ja que faciliten que els cibercriminals puguin robar credencials i dades privades.
A més, s'aconsella no fer servir carregadors públics, com els punts de càrrega USB a estacions o aeroports, ja que poden estar manipulats per accedir a la informació del dispositiu. I a la platja o la piscina, la vigilància ha de ser física: els mòbils deixats sobre la tovallola o a la vista dins les bosses són l'objectiu principal dels lladres.
Altres recomanacions
Més enllà de prevenir riscos, el temps lliure de les vacances pot ser l'oportunitat perfecta per adoptar hàbits "cibersaludables" i posar a punt la seguretat digital. Tant els Mossos d'Esquadra com l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya recomanen:
- Actualitzar dispositius: Instal·lar les últimes versions dels sistemes operatius i aplicacions abans de marxar.
- Netejar el correu electrònic: Donar de baixa comptes en desús i eliminar missatges que sol·licitin la validació d'accessos o que continguin dades confidencials.
- Renovar contrasenyes: Canviar les claus d'accés, especialment les de la banca online, i utilitzar gestors de contrasenyes per evitar repetir la mateixa clau a diferents serveis.
- Filtre de contactes: eliminar aquells perfils o contactes que no coneguis personalment.